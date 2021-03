Die Beats Flex Kopfhörer erhaltet ihr vorübergehend zum Knallerpreis von nur 34 Euro. Natürlich könnt ihr euch auch für die AirPods Pro entscheiden. Für die komplett kabellosen Apple Kopfhörer zahlt ihr aktuell nur 199,99 Euro.

Beats Flex vorübergehend nur 34 Euro

Ende letzen Jahres hat Apple die neuen Beats Flex Kopfhörer vorgestellt (hier unser Beats Flex Test). Zum Listenpreis von knapp 50 Euro bieten die Beats Flex bereits ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. Nun könnt ihr die Beats Flex mit bis zu 32 Prozent Rabatt kaufen.

Die Beats Flex in Gelb kosten derzeit nur 34 Euro. Bei diesem Preis kann man nicht wirklich viel falsch machen. Darüberhinaus könnt ihr die Beats Flex in Blau und Grau zum Preis von 39,99 Euro kaufen. Das blaue Modell schlägt mit 41 Euro zu buche. Egal, ob 34 Euro oder 41 Euro, in unseren Augen ist das Angebot verdammt heiß und man bekommt solide Bluetooth-Kopfhörer. High-End-Kopfhörer kann man zu diesem Preis sicherlich nicht erwarten, nichtsdestotrotz hinterlassen die Beats Flex einen guten Eindruck.

AirPods Pro nur 199,99 Euro

Falls es nicht die Beats Flex, sondern die AirPods Pro (hier unser AirPods Pro Test) werden sollen, so lohnt derzeit ein Blick in den Online Store von Saturn und Media Markt. Beide Elektromärkte bieten die AirPods Pro aktuell für nur 199,99 Euro an.

Bei den AirPods Pro setzt Apple auf ein komplett neues Design. Jeder Ohrhörer wird mit weichen, flexiblen Silikon-Ohreinsätzen in drei verschiedenen Größen geliefert, die sich an die Konturen jedes einzelnen Ohres anpassen. Die AirPods Pro verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und immersiven Klang. Angetrieben werden die neuen AirPods Pro übrigens mit dem gleichen H1-Chip, der auch bei den AirPods 2 zum Einsatz kommt. Der Chip sorgt für eine extrem niedrige Latenzzeit der Audioverarbeitung, ermöglicht die Geräuschunterdrückung in Echtzeit, liefert mit adaptiver Technologie hochwertigen Klang und reagiert auf die Möglichkeit Siri über „Hey Siri“ zu aktivieren — alles gleichzeitig.

Der Listenpreis der AirPods Pro liegt bei 279 Euro. Bei Saturn und Media Markt zahlt ihr derzeit nur 199,99 Euro und spart somit 28 Prozent.