Etwas über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass wir euch auf Lunar Animation hingewiesen haben. Bei Lunar Animation handelt es sich um ein mehrfach ausgezeichnetes Animationsstudio im High-End-Markt, das sich auf CGI und visuelle Effekte für Spielfilme, Werbespots und die Videospielindustrie spezialisiert hat.

Der Mac Pro – ein Jahr im Studio

Nun haben sich die Verantwortlichen von Lunar Animation erneut zu Wort gegeben, um einen Einblick zu geben, wie sich das Team während der Corona-Pandemie weiterentwickelt hat. Es berichtet darüber, wie wichtig es ist, dass die „Software-Entwicklung für den Mac weiterging“ und wir uns in einer Zeit befinden, in der „es mehr professionelle Tools als je zuvor für den Mac Pro gibt – und diese die Leistung wirklich nutzen.“

In dem Beitrag konzentriert sich das Team von Lunar Animation darauf, wie der Einsatz von Mac Pro und das Pro Display XDR die Arbeitsabläufe beeinflusst hat und neue, spannende Arbeitsabläufe für die Zukunft eröffnet.

Das Filmstudio Lunar Animation, das unter anderem für die Abschlusssequenz des Films „Jumanji: The Next Level“ verantwortlich zeichnet, geht nicht nur auf das eigene Setup, sondern auch auf viele Aspekte der täglichen Arbeit ein. Dabei gibt es einen detaillierten Einblick in die verwendete Software, Multi-Tasking und Stabilität, Effekte und Simulationen, Animationen, das Pro Display XDR, P3-DCI, zukünftige Workflows GPU.Rendering, Testprozesse, Game Engine Pipeline, universelle Szenen-Beschreibung und HDR-Inhalte.

Unter anderem heißt es