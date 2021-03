Wir haben schon über einige iPhones berichtet, die erstaunlich lange unter Wasser überlebt haben. Beispielsweise ein iPhone X im Meer oder ein iPhone 7 Plus in einem zugefrorenen Fluss. Ein iPhone 11 schaffte es jetzt rekordverdächtige sechs Monate auf dem Grund eines Sees, bevor es von Tauchern gefunden wurde. Auch hier war das Smartphone noch funktionsfähig, was die Besitzerin besonders glücklich machte, da sie kein Backup ihrer Daten hatte.

Taucher findet iPhone 11 auf Seegrund

Da ist Apple wohl beeindruckend über das Ziel hinausgeschossen. Das iPhone 11 ist nach IEC-Norm 60529 unter IP68 klassifiziert und bietet somit eine Wasserbeständigkeit bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von bis zu zwei Metern. So haben Clayton und Heather Helkenberg überraschend herausgefunden, dass ein iPhone 11 auch schon mal sechs Monate auf dem Grund eines Sees überleben kann.

Normalerweise widmen sich Clayton und Heather bei ihren regelmäßigen Tauchgängen im Harrison Lake allerhand Müll, den sie aus dem See entfernen. Wenn das Taucherpaar einmal einen wertvollen Gegenstand bei einer Seereinigung findet, versuchen sie stets den Besitzer ausfindig zu machen.

Als die beiden vor Kurzem Fatemeh Ghodsi benachrichtigten, dass sie ihr iPhone 11 gefunden hatten, wollte diese es zunächst nicht glauben und dachte, dass es sich hier um einen Scherz handelt. Immerhin hatte sie ihr iPhone vor über sechs Monaten im See verloren. Dass ihr Smartphone auch noch funktionieren sollte, war dann noch unglaubwürdiger. Die Freude war entsprechend groß, als sie tatsächlich ihr iPhone wieder in den Händen hielt, insbesondere, da Fatemeh nun wieder im Besitz ihrer Fotos ist, die sie nicht gespeichert hatte.

Wie Clayton erklärt, trocknet er normalerweise erst die gefundenen Geräte, damit diese mit etwas Glück wieder funktionieren. Im Fall des iPhone 11 war dies jedoch nicht notwendig. Ein Mikrofon sei zwar beschädigt und die Lautsprecher hören sich etwas komisch an, dennoch ließ sich das Gerät anstandslos einschalten. Das Video zeigt den besonderen Fund: