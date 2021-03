Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen über 1 Milliarde Euro in Deutschland investiert und gleichzeitig ein neues Europäisches Zentrum für Chip-Design in München plant. Damit setzt der Hersteller aus Cupertino zukünftig verstärkt auf den Standort Deutschland.

Apple investiert mit neuem Standort in München über eine Milliarde Euro in Deutschland

Deutschland wird in Apples Planungen zukünftig eine stärkere Rolle einnehmen. So baut Apple sein langjähriges Engagement im Großraum München mit einem neuen Standort aus, der sich 5G und den drahtlosen Technologien der Zukunft widmet.

Apple wird München zu seinem Europäischen Zentrum für Chip-Design ausbauen, hunderte neue Mitarbeiter einstellen und einen neuen, hochmodernen Standort mit Fokus auf Konnektivität und drahtlose Technologien errichten, so das Unternehmen im Apple Newsroom. München ist bereits heute Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa. Die knapp 1.500 Ingenieure aus 40 Ländern arbeiten in verschiedenen Bereichen, darunter Power Management Design, Anwendungsprozessoren und drahtlose Technologien.

Ihre Arbeit leistet einen Beitrag zu Apples selbst designten Chip, die für branchenführende Performance, leistungsstarke Funktionen und unglaubliche Effizienz sorgen. Die Erweiterung am Standort München, zusammen mit zusätzlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, wird sich allein in den nächsten drei Jahren auf über ein Milliarde Euro belaufen.

Tim Cook zeigt isch hocherfreut

„Ich könnte nicht gespannter sein auf das, was unsere Ingenieurteams in München noch alles entdecken werden – von der Erforschung neuer Möglichkeiten in der 5G-Technologie bis hin zu einer neuen Generation von Technologien, die noch mehr Leistung, Geschwindigkeit und Konnektivität ermöglichen werden“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt.“

2015 hat Apple sein Bavarian Design Center eröffnet, das inzwischen auf mehr als 350 Ingenieure gewachsen ist. Der anfängliche Fokus der Teams lag auf dem Design von Power Management Units und sie waren maßgeblich an Apples Arbeiten an mehreren Power Management Units-Chips beteiligt. Die Teams haben speziell gefertigte Chips entwickelt, die eine höhere Leistung und bessere Effizienz für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac mit M1 Chip liefern. In den letzten zehn Jahren haben Innovationen von Apple im Bereich Energieeffizienz den durchschnittlichen Energieverbrauch der Produkte um über 70 Prozent reduziert.

2019 hat das Unternehmen die Chip-Entwicklungsstandorte in Nabern bei Kirchheim unter Teck hinzugefügt. Heute befindet sich etwa die Hälfte von Apples globalem Power Management Design-Team in Deutschland. Außerdem hat Apple Teams in München, die an Anwendungsprozessor-SoCs und Analog- und Mixed-Signal-Lösungen für das iPhone arbeiten.

Für den neuen Standort beizieht Apple einen rund 30.000 Quadratmeter große Standort in der Karlstraße in der Münchner Innenstadt. Die Architektur und Grünanlagen sind durch lokale Materialien geprägt und spiegeln München als eine Stadt wider, die Tradition, Menschlichkeit und Innovation verbindet. Apple plant das neue Gebäude Ende 2022 zu beziehen. Es wird vom ersten Tag an eine LEED-Zertifizierung in Gold haben. Wie alle Apple Büros weltweit, wird es komplett mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben. In ganz Deutschland beschäftigt Apple mittlerweile über 4.000 Teammitglieder in verschiedenen Bereichen wie Einzelhandel, Engineering, Vertrieb und Verwaltung.

Apple ist übrigens seit dem Jahr 1981 in München ansässig. Damals startet das Unternehmen mit 10 Mitarbeitern. Heute arbeiten Teammitglieder von Apple in sieben Niederlassungen und zwei der 15 deutschen Apple Stores befinden sich in München.

In unseren Augen stellt dies gute Nachrichten für Deutschland dar. Apple bekannt sich nicht zur zu Irland, sondern auch zu Deutschland und baut sein Engagement weiter aus. Ein wenig überrascht sind wir, dass Apple diese Neuerung so direkt und unverblümt bestätigt. Für gewöhnlich gibt sich Apple deutlich wortkarger. Ende letzen Jahres hatten wir euch auf ein wohltätiges Engagement seitens Apple in Deutschland aufmerksam gemacht. So unterstützt der iPhone-Hersteller hierzulande unter anderem die Münchner Tafel und weitere Hilfsorganisationen..