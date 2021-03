Rund 16 Monate ist es her, dass Disney+ am 12. November 2019 in den USA an den Start ging. Nun hat das Unternehmen einen echten Meilenstein bekannt gegeben. So blickt der Streaming-Dienst mittlerweile auf über 100 Millionen zahlende Abonnenten.

Disney+: mehr als 100 Millionen Abonnenten

In den USA gestartet ist Disney+ mittlerweile in 59 Ländern rund um den Globus verfügbar, darunter Kanada, Australien, Neuseeland, Europa, Lateinamerika und Singapur.







Bob Chapek, Vorstandsvorsitzender der Walt Disney Company, hat auf der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens bekanntgegeben, dass Disney+ weltweit die Marke von 100 Millionen zahlender Abonnenten überschritten hat. Vor rund einem Monat lag die Zahl noch bei 94,9 Millionen.