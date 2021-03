Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird Apple noch im Laufe dieses Monats neue Produkte ankündigen. Ein neues iPad könnte zu den Produkten gehören, die Apple im Rahmen eines Online-Events vorstellen könnte. im Vorfeld ist nun die Hülle für ein bisher unveröffentlichtes „Neues 11 Zoll iPad 2021“ bei einem US-Händler aufgetaucht.

„Neues 11 Zoll iPad 2021“ – Hülle zeigt sich bei Target

Wie es scheint, bereiten sich Case-Hersteller auf den bevorstehenden Start eines oder mehrere neuer iPads vor. So zeigt ein Nutzer auf Reddit eine iPad-Hülle des Herstellers Speck, die von einer Kompatibilität mit einem „Neuen 11 Zoll iPad 2021“ spricht. Darüberhinaus lässt sich die Hülle mit dem iPad Air 2020 und dem 11 Zoll iPad Pro (2018 – 2020) nutzen. Der Nutzer, der das Fotos der Hülle veröffentlicht hat, gab zu verstehen, dass die Hülle bereits im Verkaufsregal stand. Als er diese kaufen wollte, gab jedoch das Kassensystem an, dass die Hülle erst ab dem 06. April verkauft werden kann.

Um was für ein Modell es sich bei diesem neuen 11 Zoll iPad Pro 2021 handeln könnte, geht aus der Verpackung nicht hervor. Denkbar ist jedoch, dass es sich um ein neues 11 Zoll iPad Pro handelt.

Wir rechnen damit, dass das neue 11 Zoll iPad Pro die selben Abmessungen wie das bisherige iPad Pro besitzt. Da in den letzten Wochen in erster Linie das iPad Pro durch die Gerüchteküche ging, rechnen wir auch damit, dass Apple dieses in Kürze überholen wird. Die Verbesserungen dürften ausschließlich unter der Haube liegen. Wir denken an einen leistungsstärkeren A14X-Chip, einen 5G-Chip und ein verbessertes Kamerasystem.

Der heißeste Termin für das erste Apple Event des Jahres ist der 23. März. An dem genannten Tag könnte Apple nicht nur neue iPad Pro, sondern auch neue AirTags, eine neue AppleTV-Generation, neue AirPods 3, einen neuen HomePod und neue iMacs vorstellen.