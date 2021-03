Es ist nicht das erste Mal, dass kolportiert wird, dass Apple bei den kommenden iPhone 13 Modellen auf einen Touch ID Sensor setzt, der sich im bzw. unterhalb des Displays befindet. Nun stimmen die Analysten von Barclays in die Diskussion ein und „bestätigten“, dass die kommende iPhone Generation über einen Touch ID Sensor im Display sowie gleichzeitig Face ID verfügt.

iPhone 13 soll Touch ID im Display haben

In der Vergangenheit haben sich bereits Mark Gurman (Bloomberg) und Joanna Stern (Wall Street Journal) dahingehend geäußert, dass Apple beim iPhone 13 auf einen Fingerabdrucksensor im Display setzt, taucht das Gerücht – rund sechs Monate vor der iPhone 13 Keynote – erneut auf.

Dieses Mal sind es die Analysten von Barclays, die nicht nur davon sprechen, dass Apple auf eine kleinere Kameraaussparung auf der Vorderseite setzt, sondern gleichzeitig einen Touch ID Sensor ins Display des iPhone 13 (Pro) integriert. Noch einmal kleiner könnte die „Notch“ im Jahr 2022 werden. Dies passt zu Gerüchte, die absagen, dass Apple zumindest bei einem 2022er Modell auf ein Hole-Punch-Display setzt.

Die Diskussion rund um die Rückkehr zu einem Touch ID Sensor in Begleitung zu Face ID wird schon länger geführt. Diese wurde sicherlich durch die aktuelle Gesundheitskrise und durch das Tragen von Masken angefeuert. Sollte es Apple schaffen, einen Touch ID Sensor nahtlos ins Display zu integrieren, so dürften alle Nutzer zu frieden sein. Alternativ könnte Apple Touch ID – genau wie beim iPad Air 4 – in den Ein-Aus-Schalter zu integrieren.

Mit iOS 14.5 führt Apple die Möglichkeit ein, das iPhone mit der Apple Watch zu entsperren, wenn man eine Maske trägt. Dies ist in jedem Fall eine willkommene und bereichernde Neuerung. Nebenbei ließen die Barclays Analysten noch verlauten, dass der LiDAR-Scanner weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten bleibt.