Erst diese Woche berichtete der chinesische Leaker Kang, dass Apple sein lang erwartetes Frühlings-Event am 23. März abhalten könnte. Nun legt der bekannte Leaker nach und berichtet, dass die dritte Generation der AirPods „bereit zur Auslieferung“ ist und gewissermaßen nur noch auf die Vorstellung wartet. Weiterhin ist Kang überzeugt, dass das neue 12,9 Zoll iPad Pro gefragter sein wird als das neue 11 Zoll Modell.

AirPods 3 sind „bereit zur Auslieferung“

Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass Apple an der dritten Generation der AirPods arbeitet. Geleakte Fotos und Renderings deuten darauf hin, dass die neuen Ohrhörer ein ähnliches Design wie die AirPods Pro haben werden. Trotz der Ähnlichkeit mit den AirPods Pro, gehen Branchen-Insider davon aus, dass Apple bei den günstigeren AirPods 3 auf eine aktive Geräusch­unterdrückung verzichten wird. Gleiches gilt für das von den AirPods Pro und AirPods Max bekannte „3D Audio“-Feature.

Geht es nach dem treffsicheren Leaker Kang, werden wir die neuen AirPods 3 erstmals am 23. März auf Apples (noch nicht bestätigten) Frühlings-Event zu Gesicht bekommen. Kurz darauf könnten wir die AirPods 3 dann auch schon in den Ohren haben, denn Kang fügt hinzu, dass die Ohrhörer „bereit zur Auslieferung“ sind und zeitnah in den Handel gehen dürften.

iPad Pro mit exklusivem Feature?

Kang teilte auch seine Überzeugung mit, dass ein neues 12,9 Zoll iPad Pro das 11 Zoll Modell im Jahr 2021 übertreffen wird. Somit sollte das neue 12,9 Zoll iPad Pro mindestens ein exklusives Feature im Vergleich zum neuen 11 Zoll Modell haben. Passend hierzu gibt es zahlreiche Gerüchte, dass Apple an einem iPad Pro mit einem Mini-LED-Display arbeitet.

Andere Produkte, von denen gemunkelt wird, dass sie sich in Apples Pipeline befinden, sind die lang erwarteten AirTags, ein neues Apple TV mit einem stärkeren Fokus auf Spiele und ein neu gestalteter iMac, der mit Apple Silicon Power angetrieben wird.

Kang hat eine nahezu perfekte Erfolgsbilanz bei Apple-Gerüchten. So hatte er in den letzten Monaten bereits vor dem Release genaue Details über die iPhone 12-Modelle, die Apple Watch Series 6, das iPad Air der vierten Generation, den HomePod mini und viele andere Geräte veröffentlicht.