Netflix erlaubt die Mehrfachnutzung eines Nutzer-Kontos innerhalb eines Haushalts. Das Teilen eines Kontos zwischen getrennten Haushalten (Account-Sharing) sieht der Dienst jedoch gar nicht gerne und verbietet dies sogar in seinen Nutzungsbedingungen. Ob verschiedene Haushalte tatsächlich das gleiche Netflix-Konto nutzen, hatte der Dienst bisher nicht intensiv kontrolliert. Wie The Streamable nun berichtet, könnte sich das jedoch bald ändern.

Netflix könnte bald eine kompromisslose Position gegenüber der gemeinsamen Nutzung von Nutzer-Konten einnehmen. So hat das Unternehmen in dieser Woche damit begonnen, ein Verifizierungssystem zu testen, das von dieser gängigen Praxis abhalten soll.

Derzeit melden sich einzelne Nutzer zu Wort, die folgende Nachricht beim Start von Netflix erhalten:

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021