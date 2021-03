Kurz nach dem Verkaufsstart der AirPods Max Ende letzten Jahren tauchten vereinzelte Berichte auf, dass die Kopfhörer im Smart Case einen übermäßig hohen Akkuverbrauch verzeichnen. Ein kürzlich veröffentlichtes Firmware-Update kümmert sich um das Problem.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Apple das Firmware-Update 3C39 für die AirPods Max. Da Apple zu dem Update keine Release-Notes veröffentlicht hat, wurde bereits darüber spekuliert, welche Fehler die neue Firmware beseitigt. Unter anderm hofften Anwender, dass sich Apple um ein Akku-Problem in Verbindung mit dem Smart Case kümmert.

Entwickler Guilherme Rambo hat den Akkuverbrauch der AirPods Max vor und nach dem Firmware-Update getestet, um festzustellen, wie viel Akku-Laufzeit verloren geht, während sich die AirPods Max im Smart Case befinden.

Dabei wurde der Akkuverbrauch in halbstündigen Intervallen gemessen. Die eingebundenen Diagramme, die Rambo per Twitter veröffentlicht hat, zeigen, dass die AirPods Max vor dem Firmware-Update im Smart Case deutlich schneller ihre Akku-Laufzeit verlieren.

AirPods Max battery usage in the Smart Case before and after the latest firmware update. I think they’ve fixed it. pic.twitter.com/upFLBw85Oq

— Guilherme Rambo (@_inside) March 12, 2021