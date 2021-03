In dieser Woche hat Adobe sein Photoshop mit offizieller Unterstützung für Apple Silicon aktualisiert und bietet Kunden damit native Unterstützung auf Apples neuesten M1-betriebenen Mac-Computern. In einem Interview mit Computerworld warb der Photoshop-Produktmanager Mark Dahm für die offizielle Unterstützung von Apple Silicon und sagte, dass Photoshop auf einem M1-MacBook 50 Prozent schneller läuft als auf dem Vorgängersystem mit Intel-Chip.

Adobe wollte sicherstellen, dass die Leistung von Photoshop auf M1-Macs mindestens gleichwertig mit dem Erlebnis auf den Intel-Systemen ist. Hierbei war die langjährige Erfahrung des Unternehmens sehr hilfreich, wie Dahm im Interview erklärte:

„Photoshop hat das Glück, seit über 30 Jahren Mac-Kunden zu bedienen, und da wir den Übergang von Power PC zu Intel-Chips in den Jahren 2005/2006 miterlebt haben, kamen uns einige vertraute Überlegungen in den Sinn, als die Apple Silcon-Ankündigung gemacht wurde.“

Apple ermutigt alle Entwickler, ihre Apps mit offizieller Unterstützung für Apple Silicon zu programmieren bzw. neu zu kompilieren. Der Photoshop-Produktmanager lobte in dem Zusammenhang Apples „bedeutende Investition in die Entwicklerwerkzeuge“ und fügte hinzu, dass die Entwicklung für M1-Macs eine „problemlose Erfahrung“ ist.

Bis Apps aktualisiert werden, laufen sie auf den M1-Chips mit Apples Rosetta 2-Technologie, die x86-Software für M1-Macs übersetzt. Dahm sagte, dass Photoshop mit Rosetta ausreichend gut lief, in einigen Fällen sogar schneller als es nativ auf Intel-Macs der Fall war:

„Glücklicherweise ermöglichte der Rosetta-Modus von Apple, dass Photoshop vom ersten Tag an zuverlässig und schnell auf M1-Geräten lief, ohne dass wesentliche Änderungen an der Codebasis erforderlich waren. Und viele Funktionen liefen genauso schnell oder sogar schneller als auf den Vorgängersystemen, so dass die früheren Fragen zur Leistung recht zufriedenstellend gelöst werden konnten.“