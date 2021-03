Als Apple das iPhone 7 im Jahr 2016 präsentierte, „zauberte“ der Hersteller eine neue Farbe für das Gerät as dem Hut. Die Rede ist von „Jet Black“ bzw. „Hochhglanzschwarz“. Wie sich nun zeigt, hat Apple seinerzeit überlegt, auch das iPhone X in „Jet Black“ auf den Markt zu bringen.

Der ein oder andere Nutzer wird sich noch an das iPhone 7 und das „Hochglanzschwarz“ erinnern bzw. dieses Gerät noch im Einsatz haben. Bei „Jet Black“ handelt es sich bislang um eine „einzigartige“ Farbe. Zum einen ist dieses „Jet Black“ tiefschwarz und deutlich schwärzer als bei anderen Geräten und zum anderen kommt dieses „Jet Black“ bislang ausschließlich beim iPhone 7 zum Einsatz.

Leaker Mr. White hat nun auf Twitter einen iPhone X Prototyp geteilt, der zeigt, dass Apple die Farbe „Jet Black“ auf für das iPhone X getestet hat. Schlussendlich hat sich Apple für einem anderen Weg entschlossen. Das iPhone X kam in Silber und Spacegrau auf den Markt.

They have tried iPhone X Jet Black before pic.twitter.com/md5p9nNER3

— Mr·White (@laobaiTD) March 12, 2021