Da Gerüchten zufolge die AirPods 3 noch in diesem Monat auf den Markt kommen sollen, gibt es immer mehr Leaks, die das Design der neuen Ohrhörer zeigen. Nachdem vor Kurzem Renderbilder geteilt wurden, legt nun 52audio eine Reihe von Fotos nach, die angeblich die dritte Generation der AirPods zeigen.

Fotos zeigen Pro-Design ohne Silikon-Einsätze

Die neuen Fotos geben uns das bisher klarste Bild von Apples nächster Generation der AirPods – falls die Bilder authentisch sind. Obwohl die gezeigten Ohrhörer an Apples AirPods Pro erinnern, haben sie keine austauschbaren Silikon-Ohrstöpsel.

Ansonsten orientieren sie sich an dem Design der AirPods Pro, mit einem kurzen Stiel und einem abgerundeten Gehäuse. Im direkten Vergleich mit den AirPods Pro wird der Stiel zwar immer noch etwas länger sein, im Vergleich mit den aktuellen AirPods fällt er jedoch deutlich kürzer aus. Sollten die Fotos echt sein, so wird Apple auch das Ladecase anpassen, so dass dieses dem Ladecase der AirPods Pro ähnelt und somit weniger rechteckig ist.

In einem früheren Bericht deutete 52audio außerdem an, dass die neuen AirPods den H1-Chip behalten und keine Geräuschunterdrückung oder einen Transparenzmodus haben werden, beides Merkmale der AirPods Pro. Es wird auch erwartet, dass die AirPods ungefähr die gleiche Akkulaufzeit wie ihre Vorgänger haben werden. Zusätzlich deutet der Bericht darauf hin, dass die neuen AirPods ein Druckentlastungssystem haben könnten, ähnlich wie die AirPods Pro. Dadurch könnte der Druck im Ohr mit der Außenwelt ausgeglichen werden, was den Tragekomfort für den Nutzer erhöhen würde.

Geht es nach dem treffsicheren Leaker Kang, werden wir die neuen AirPods 3 erstmals am 23. März auf Apples (noch nicht bestätigten) Frühlings-Event zu Gesicht bekommen. Kurz darauf könnten wir die AirPods 3 dann auch schon in den Ohren tragen. So sollen die Ohrhörer „bereit zur Auslieferung“ sein und zeitnah in den Handel gehen.