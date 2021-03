Apples magnetisches Ladedock für die Apple Watch kostet stolze 79 Euro. Anker bietet nun eine günstige Alternative für 33,99 Euro an. Wenn es nicht unbedingt das Original von Apple sein muss, so solltet ihr unbedingt die Anker-Alternative in Betracht ziehen. Anker bietet für gewöhnlich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis und so kann man sich einen Apple Watch Ladepunkt zu einem spannenden Preis sichern.

Neues Apple Watch Dock von Anker

Gelistet für 33,99 Euro bietet sich das „Anker kompaktes Ladedock“ als günstige Alternative zu Apples magnetische Ladedock-Lösung für die Apple Watch an. Mit der Ladestation kann die Smartwatch flach liegend mit offenem Armband oder seitlich liegend aufgeladen werden. Auf der Seite wechselt die Apple Watch automatisch in den Weckermodus.

Das magnetische Ladedock von Anker verwendet einen induktiven Connector zum Aufladen, wie er auch bei der Apple Watch dabei ist. Mit der Ladestation können alle Apple Watch Modelle und Größen aufgeladen werden. Der Stromanschluss erfolgt über USB-A, allerdings ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten, das geht bei dem Preis aber in Ordnung. Normalerweise sollte jeder Nutzer mittlerweile eine klassisches USB-Netzteil besitzen. Ansonsten ein Anker-Netzteil mitbestellen

Nicht nur der Preis wird relativ klein gehalten, auch das Gerät ist mit einer Höhe von rund 2 cm kompakt gehalten. Dass die Ladestation etwas höher als Apples Lösung (1,2 cm) ist, liegt in der integrierten Kabelaufwicklung begründet. So kann das 120 cm lange Kabel gut verstaut werden. Das Anker-Modell ist Mai zertifiziert, so dass das Ladedock zuverlässig mit allen Apple Watch Modellen harmoniert.

