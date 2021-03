Im Laufe des heutigen Tages wurde die Nominierungen für die Oscars 2021 bekannt gegeben. Erstmals ist auch Apple mit von der Partie. So konnte Apple TV+ insgesamt zwei Nominierungen für sich verbuchen. Sowohl „Greyhound“ als auch „Wolfwalkers“ wurden von der Akademie nominiert.

Apple TV+: „Greyhound“ und „Wolfwalkers“ erhalten Oscar-Nominierung

Apple dürfte heute mächtig stolz sein. So hat der Hersteller aus Cupertino erstmals eine Oscar-Nominierung für Apple TV+ erhalten. Genau genommen, sind es zwei Nominierungen. Der Tom Hanks „Greyhound“ wurde in der Kategorie „Bester Sound“ nominiert und „Wolfwalkers“ geht in der Kategorie „Bester Animationsflim“ ins Rennen.

Auch wenn Apple TV+ keine Nominierungen in Hauptkategorien, wie z.B. „Bester Film“, „Bester Schauspieler“ oder „Beste Schauspielerin“ erhalten hat, dürfte die Freude bei den Managerin in Cupertino überwiegen

Um was geht es bei Greyhound?

Bei Greyhound führt US-Captain Ernest Krause (Tom Hanks) in einer riskanten Mission 37 Schiffe mit Soldaten und Ausrüstung über den Atlantik, um eine Niederlage der Alliierten im Zweiten Weltkrieg abzuwenden.

Und bei Wolfwalkers?

In einer Zeit des Aberglaubens und der Magie: Die junge Robyn reist mit ihrem Vater nach Irland, um dort das letzte Wolfsrudel auszulöschen. Bei ihrem Streifzug durch das verbotene Land außerhalb der Stadt trifft sie die freigeistige Mebh, deren geheimnisvoller Stamm die Gabe besitzen soll, sich nachts in Wölfe zu verwandeln. Auf ihrer gemeinsamen Suche nach Mebhs vermisster Mutter entdeckt Robyn ein Geheimnis, das sie weiter in die verwunschene Welt der Wolfwandler zieht. Und läuft dabei Gefahr, sich in genau das zu verwandeln, was ihr Vater zerstören soll.

Die Oscars finden am 26. April 2021 02:00 Uhr (deutscher Zeit) statt.

In den letzten Wochen und Monaten hat Apple TV+ zahlreiche Nominierungen erhalten. Zudem konnte Apple schon einige Preise gewinnen. Zuletzt gewann „Ted Lasso“-Hauptdarsteller Jason Sudeikis einen Golden Globe Award.