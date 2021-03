Zum Wochenstart haben wir zwei heiße Tipps für euch. Die Kopfhörer Beats Flex erhaltet ihr derzeit für nur 34 Euro. Bei dem Preis kann man vermutlich nichts falsch machen. Sollen es Over-Ear-Kopfhörer sein, dann greift zu den Beats Studio3 für nur 169,90 Euro.

Beats Flex nur 34 Euro

Ende letzen Jahres hat Apple die neuen Beats Flex Kopfhörer präsentiert und auf den Markt gebracht (hier unser Beats Flex Test). Zum Listenpreis von knapp 50 Euro bieten die Beats Flex bereits ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. Nun könnt ihr die Beats Flex mit bis zu 32 Prozent Rabatt kaufen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei den 34 Euro um das gelbe Modell handelt. Darüberhinaus könnt ihr die Beats Flex in Blau und Grau zum Preis von 39,99 Euro kaufen. Das blaue Modell schlägt mit 41 Euro zu buche. Egal, ob 34 Euro oder 41 Euro, in unseren Augen ist das Angebot verdammt heiß und man bekommt solide Bluetooth-Kopfhörer. High-End-Kopfhörer kann man zu diesem Preis sicherlich nicht erwarten, nichtsdestotrotz hinterlassen die Beats Flex einen guten Eindruck.

Beats Studio3 nur 170 Euro

Soll es eine Nummer größer sein, dann kommen die Over-Ear-Kopfhörer Beats Studio3 für nur 169,99 Euro in Betracht. Die Die Beats Studio3 Kopfhörer bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (Pure ANC), verfügen über den Apple W1-Chip und vieles mehr. Bei aktiver Geräuschunterdrückung bieten die Beats Studio3 eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden. Schaltet ihr die Geräuschunterdrückung aus, so hält der Akku bis zu 40 Stunden durch.

Die Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer in Mattschwarz erhaltet ihr aktuell für nur 169,99 Euro. Ihr spart somit satte 51 Prozent. Andere Farbvarianten schlagen mit rund 200 Euro zu buche.