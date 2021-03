Das AVM FRITZ!Fon C6 DECT-Komforttelefon ist kein komplett neues Telefon und schon seit längerer Zeit in der Farbe Weiß erhältlich. Ab sofort landet dieses auch in Schwarz im Handel. Darüberhinaus erhalt das FRITZ!Fon C6 in Kombination mit FRITZ!OS 7.25 neue Funktionen.

FRITZ!Fon C6 ab sofort in der Farbe Schwarz erhältlich

Das vielseitige Schnurlostelefon bietet alle von FRITZ!Fon bekannten Highlights wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Ebenso können Nutzer ihre Smart-Home-Anwendungen oder Mediaserver mit dem DECT-Telefon steuern. Komfortfunktionen wie Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyfon oder Weckruf machen das FRITZ!Fon C6 zu einem Allround-Talent.

Interessant für Vieltelefonierer im Homeoffice: Ein besonders leistungsfähiger Akku mit smartem Energiemanagement ermöglicht eine Gesprächsdauer von maximal 16 Stunden und Standby-Zeiten von bis zu 12 Tagen. Die ergonomische Form und eine optimierte, beleuchtete Tastatur runden das Design ab.

Mit dem neuesten FRITZ!OS 7.25 für FRITZ!Box gibt es nun sogar die Möglichkeit, Wetterdaten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

FRITZ!Fon C6 Black

DECT-Schnurlostelefon mit zahlreichen Komfort- und Smart-Home-Funktionen

Perfekte Sprachqualität dank HD-Telefonie und Full-Duplex-Freisprechen

Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyfon, Weckruf, Makeln, Dreierkonferenz

Telefonbuch für 300 Einträge, Online-Telefonbuch und mehrere Anrufbeantworter

Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen z. B. WLAN-Schaltung, Smart-Home-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers

Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inkl. Türöffnung

16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Standby

Hochauflösendes Farbdisplay, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Helligkeits-, Näherungs- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb

Tasten zur Lautstärkeregelung an der Geräteseite

Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung

Ab sofort im Handel erhältlich, Preis: 79 Euro (UVP)

Seit Kurzem liefert AVM FRITZ!OS 7.25 für die ersten Geräte aus.