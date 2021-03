Sky überträgt schon seit längerem Fußball Spiele in UHD HDR. An Mittwoch geht der Pay-TV Anbieter den nächsten Schritt. Hollywood meets UEFA Champions League: Die Filmkamera ARRI ALEXA Mini kommt erstmals bei einer Live-Fußballübertragung zum Einsatz.

Große Kino in der Allianz Arena

Am Mittwoch (17. März 2021) findet das Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League zwischen Bayern München gegen Lazio Rom statt und bietet Sky großes Kino aus der Allianz Arena. Zum ersten Mal auf allerhöchster Sport-Ebene kommt es zum Einsatz einer echten Hollywood-Kamera: der ARRI ALEXA Mini. Das Bild der Kamera, die schon bei preisgekrönten Blockbustern wie „The Irishman“, „Green Book“, oder „A Star is Born“ zum Einsatz kam, wird sowohl in die HD- als auch in die UHD HDR-Liveübertragung mit weiteren 27 klassischen Broadcast-Kameras eingebunden. Der cineastische Look der ARRI ALEXA Mini wird bereits vor Spielbeginn zu sehen sein, wenn etwa das Line Up der Mannschaften während der UEFA Champions League Hymne gezeigt wird.







Vollformat- und Filmkameras, die einen Kinolook generieren und sich durch sattere Farben und Tiefenunschärfen vom Gesamterscheinungsbild abheben, kamen bereits in der National Football League (NFL) und anderen US-Wettbewerben zum Einsatz. Sky legt mit der Premiere in München noch eine Schippe drauf. Die ARRI ALEXA Mini wird durch das ARRI TRINITY System unterstützt, ein Stabilisierungssystem, das ebenfalls bereits bei Hollywood-Produktionen wie etwa „1917“ von Oscar-Preisträger Sam Mendes zur Anwendung kam. ARRI TRINITY ist eine Weiterentwicklung der Steadicam, um noch mehr Bewegungsspielraum in alle Richtungen bei maximaler Stabilität zu ermöglichen. Das aktuelle Setup wurde explizit für diesen Einsatz in der Allianz Arena konzipiert und zusammengestellt.

Fakten zur Übertragung

Kamera: ARRI ALEXA Mini (Broadcast Multicam)

Stabilisierungssystem: ARRI TRINITY (Steadicam 2.0)

Optik: Canon CN7x17 (17-120mm)

Drahtlos: HD Wireless HCAM UHD HDR

Ü-Wagen: TV Skyline

Fans können die Innovation ganz einfach auf zwei Wegen erleben: mit dem Sky Sportpaket auf Sky Q (für UHD HDR ist die UHD-Option zubuchbar), oder ganz flexibel mit dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Ticket.