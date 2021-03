Apple und das Robert Redford Center kooperieren für die jährliche „Youth Environmental Filmmaking Challenge“. Dabei handelte es eine Herausforderung für Jugendliche, bei der Umweltaspekte im Fokus stehen.

Youth Environmental Filmmaking Challenge

Die Redford Center Stories Challenge 2021 ermutigt Jugendliche im mittleren Schulalter, Themen rund um die Umwelt durch die Erstellung eines Films zu fördern. Mit der Apple Clips-App können Schüler kleinere Herausforderungen meistern, um Vertrauen und Fähigkeiten zum „Geschichtenerzählen“ aufzubauen.

„Junge Menschen führen die Bewegung an, um die Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen zu betonen. Wir freuen uns sehr, mit dem Redford Center zusammenzuarbeiten, um die Stimmen junger Menschen zu erheben und ihnen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Inhalte erstellen können, die zu echten Veränderungen führen und die Gerechtigkeit auf der ganzen Welt fördern. Denn ohne Umweltgerechtigkeit gibt es keine Gerechtigkeit.“, so Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt-, Politik- und Sozialinitiativen.

Die Arbeit der Schüler wird am Tag der Erde 2021 in einer Reihe verschiedener Kategorien geehrt, und für Schulen, Lehrer und Schüler stehen Preispakete im Wert von über 10.000 Dollar zur Verfügung. Zu den Studentenpreisen gehören die Möglichkeit, einen Kurzfilm mit einem professionellen Filmemacher zu drehen, jugendorientierte Spenden an von Studenten und Pädagogen ausgewählte gemeinnützige Organisationen, Apple-Geschenkkarten und vieles mehr, so Variety.

Zu den Juroren der diesjährigen Redford Center Stories Challenge zählen Jackson, Robert Redford, Sibylle Szaggars Redford, Dylan Redford, Mitbegründerin der Future Coalition Katie Eder, Filmproduzent Faith Briggs und „Animal Planet“-Gastgeber Coyote Peterson. Ab sofort und bis zum 31. März können Jugendliche ihre Arbeite einreichen. Die Gewinner werden am 22. April bekannt gegeben.