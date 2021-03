Foxconn ist bereits ein wichtiger Auftragsfertiger für zahlreiche Apple-Produkte. Möglicherweise wird sich der Hersteller auch um das Apple Car kümmern. Passend zu dieser Aussicht bestätigte Foxconn heute, dass man ab 2023 Elektrofahrzeuge in Nordamerika bauen will und derzeit auf der Suche nach Standorten ist. Bezüglich einer möglichen Kooperation mit Apple will das Unternehmen jedoch nichts Spezifisches sagen und bezeichnet Apples Elektrofahrzeug noch als ein Gerücht.

Baut Foxconn das Apple Car?

In der Autoindustrie weht ein neuer Wind. In den letzten Monaten haben wir vermehrt von neuen Partnerschaften gehört, die Tech-Konzerne verstärkt ins Automobilgeschäft bringen könnten. Allen voran macht Apple-Zulieferer Foxconn den Eindruck, dass man hier ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt hat.

Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass Foxconn für das chinesische Start-up Byton Elektrofahrzeuge produzieren wird, berichtete Reuters vor Kurzem von einer weiteren Partnerschaft zwischen dem taiwanesischen Unternehmen und Geely. Geely gehört zu den Top-20 der größten Automobilkonzerne der Welt und soll Foxconn mit Erfahrung in Sachen Technik, Design und Lieferkettenmanagement bei der Produktion von autonomen Elektrofahrzeugen unterstützen. Nun gab Foxconn bekannt, dass man bis Ende 2021 einen Standort für die Fertigung finden möchte. Zu den Standortkandidaten gehören Wisconsin in den USA und Mexiko. Im Jahr 2023 soll die Produktion bereits starten.

Natürlich wurde Foxconn gefragt, ob seine Pläne für Elektrofahrzeuge irgendwie mit einem Apple-Deal zusammenhängen. Der CEO von Foxconn sagte lediglich, dass das Apple-Auto „immer noch ein Gerücht“ sei. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Apple derzeit intensiv nach einem Fertigungspartner für den Einstieg in die Automobilindustrie sucht. Im Januar tauchten erstmals Berichte auf, dass Apple einen etablierten Autohersteller als offiziellen Partner für das Apple Car ins Auge fassen würde. Mehrere bekannte Hersteller sollen von Apple angesprochen worden sein, darunter Hyundai und Nissan, aber diese Gespräche gelten derzeit als gescheitert.

Das Geschäft von Foxconn ist im letzten Jahrzehnt mit dem iPhone und dem explosiven Smartphone-Markt stark gewachsen. Da der Smartphone-Markt mittlerweile gesättigt ist, ist das Potenzial für zukünftiges Wachstum minimal. Dies ist ein Hauptgrund, warum sich Foxconn nun auch der Produktion von Elektrofahrzeugen zuwendet. Brancheninsidern zufolge ist eine Auto-Partnerschaft zwischen Apple und Foxconn deutlich wahrscheinlicher, als eine Kooperation zwischen Apple und einem etablierten Autohersteller.