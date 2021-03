Apple arbeitet derzeit an einer neuen Original Serie namens „The Essex Serpent“. Über die Tatsache, dass Claire Danes in einer Hauptrolle zu sehen sein wird, haben wir euch bereits vergangenen Monat informiert. Nun wird bekannt, dass ein weiterer namhafter Schauspieler in der Drama-Seite zu sehen sein wird. Die Rede ist von Golden-Globe-Preisträger Tom Hiddleston.

Tom Hiddleston zusammen mit Claire Danes im kommenden Apple Original „The Essex Serpent“

Golden-Globe-Preisträger Tom Hiddleston wird in der Rolle des „Will Ransom“ an der Seite von Claire Danes in der kommenden Apple Original Serie „The Essex Serpent“ spielen. Die Drama-Serie basiert auf dem gleichnamigen und mit dem British Book Award ausgezeichneten Roman von Sarah Perry, für die Serie adaptiert von Anna Symon und unter Regie von Clio Barnard („The Selfish Giant“, „The Arbor“). Wann die Serie ihre Debüt auf Apple TV+ feien wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

