Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie euch die Apple Watch die aktuelle Uhrzeit mitteilen kann. Klar, ihr könnt direkt auf das Zifferblatt blicken und so die Uhrzeit ablesen, allerdings stehen euch noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung.

Video-Tipp: „So teilt dir die Apple Watch per Tap die Uhrzeit mit“

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple im hauseigenen YouTube-Kanal verschiedene Videos, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Am heutigen Tag dreht es sich um die Apple Watch und die Möglichkeit, sich die Uhrzeit per Tap mitteilen zu lassen, indem ihr zwei Finger auf das Zifferblatt legt.

Wenn ihr direkt an der Apple Watch -> Einstellungen -> Uhr -> „Taptische Zeit“ aufruft, habt ihr die Option, dass euch die Apple Watch per Vibration die Uhrzeit mitteilt. Hierzu stehen die drei Optionen „Zahlen“, „Kurz“ und „Morsecode“ zur Verfügung. Beim „Morsecode“ vibriert die Apple Watch beispielsweise die Uhrzeit als Morsecode, wenn ihr zwei Finger auf das Display legt.

Solltet ihr die Funktion „Taptische Zeit“ deaktiviert haben, so steht die Zwei-Finger-Möglichkeit übrigens auch zur Verfügung und die Uhr sagt euch schlicht und einfach die Uhr. Dies funktioniert natürlich nur, wenn ihr die Uhr nicht auf „stumm“ geschaltet habt.