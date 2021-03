Apple feiert im März den Women’s History Month sowie den internationalen Frauentag. Dies nehmen die Verantwortlichen in Cupertino zum Anlass, die Mythen der Wechseljahre mithilfe der App „Caria“ zu widerlegen.

Mit einem Beitrag im Apple Newsroom macht Apple auf die App „Caria“ aufmerksam. Die Mitbegründer:innen Arfa Rehman und Scott Gorman haben den Bedarf an mehr Orientierungshilfe und Unterstützung während der Wechseljahre erkannt und gemeinsam Caria (ehemals Clio) auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um einen individuellen Leitfaden, der Nutzerinnen hilft, die Veränderungen in den Wechseljahren zu verstehen und mit ihren Symptomen umzugehen.

„Es gibt einen Mangel an Aufklärung über die Wechseljahre und ihre Behandlung in der medizinischen Gemeinschaft, da nur 20 Prozent der gynäkologischen Ausbildungsprogramme in den USA einen formalen Lehrplan für die Wechseljahre haben“, sagt Rehman, die auch CEO von Caria ist. „Infolgedessen haben viele Mediziner:innen nicht die notwendige Ausbildung, um Beschwerden während der Wechseljahre zu diagnostizieren und zu behandeln. Das führt dazu, dass Frauen oft nur unzureichende Unterstützung bekommen.“