Vergangene Woche hat Apple den Film „Cherry“ auf Apple TV+ veröffentlicht. Bislang hatten wir noch keine Gelegenheit den Film anzugucken, so dass wir uns zu diesem kein Urteil bilden können. Falls es euch genau so geht, so hat Apple nun ein „The Making Of“ veröffentlicht, mit dem ihr einen weiteren kurzen Einblick in den Apple Original Film erhaltet.

„Cherry – Inside Look: The Making Of Cherry“

Seit wenigen Tagen läuft der Apple Original Film „Cherry“ auf Apple TV+. Kurz und knapp wird der Film wie folgt beschrieben

In einem dramatischen Abenteuer aus Liebe, Krieg, Drogensucht und Kriminalität versucht ein junger Mann verzweifelt, seinen Platz in der Welt zu finden. Cherry (Tom Holland) landet ohne College-Abschluss bei den Sanitätstruppen im Irak. Halt bietet ihm nur die Liebe zu Emily (Ciara Bravo). Wieder zu Hause, aber vom Krieg traumatisiert, verliert er sich in einer Spirale aus Drogen und Kriminalität.

Nachdem Apple kürzlich den deutschen Trailer zu Cherry veröffentlicht hat, gibt es nun ein „The Making Of“. Dabei erklären die kreativen Köpfe hinter Cherry, wie sie aus einer Kleinstadtgeschichte eine filmische Odyssee gemacht haben. Tom Holland, Ciara Bravo, Newton Thomas Sigel sowie Joe und Anthony Russo geben Einblick in die Entstehung dieses ehrgeizigen Films.