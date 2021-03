Monat für Monat veröffentlicht Disney+ eine Übersicht, welche neuen Inhalte uns im darauffolgenden Monat erwarten. Nun hat sich Disney+ zum Monat April geäußert und wir möchten euch auch nicht lange auf die Folter spannen.

Star Originals & First Run

2. April

NEUSTART: Fosse/Verdon – Staffel 1, alle Episoden

STAFFEL-FINALE: Solar Opposites – Staffel 1, Episode 8

Big Sky – Staffel 1, Episode 8

Love, Victor – Staffel 1, Episode 8

Helstrom – Staffel 1, Episode 8

9. April

NEUSTART: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 1

Big Sky – Staffel 1, Episode 9 (à danach Saison-Pause)

Love, Victor – Staffel 1, Episode 9

Helstrom – Staffel 1, Episode 9

16. April

STAFFEL-FINALE: Helstrom – Staffel 1, Episode 10

STAFFEL-FINALE: Love, Victor – Staffel 1, Episode 10

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 2

21. April

NEUSTART: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 1

NEUSTART: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 1

23. April

NEUSTART: A Teacher – Staffel 1, Episode 1

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 3

28. April

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 2

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 2

30. April

A Teacher – Staffel 1, Episode 2

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 4







Star Katalog-Titel

2. April

Alien 1-3

Abraham Lincoln Vampirjäger

Bob’s Burgers – Staffeln 1-9

Mysterious Mermaids – Staffel 1-2

The Newton Boys

Überall, nur nicht hier

9. April

Criminal Minds – Staffeln 1-15

Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut II

Junior’s freier Tag

Legion – Staffeln 1-3

Mr. Bill

Voll auf die Nüsse

Vater der Braut

Vater der Braut II

16. April

Alias – Die Agentin – Staffeln 1-5

Bad Girls

Brokedown Palace

Mädelstrip

Summer of Sam

Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffeln 1-3

The Comebacks

23. April

Am grünen Rand der Welt

Best Laid Plans

Breaking & Entering – Einbruch & Diebstahl

Eroberung vom Planet der Affen

Kein Vater von gestern

Rückkehr zum Planet der Affen

30. April

Dangerous Minds – Wilde Gedanken

Das Morgan Projekt

Family Guy – Staffel 18, alle Episoden

French Connection II

Ein Jahr vogelfrei!

Groupies Forever

The Deep End – Trügerische Stille

Süd Pazifik – 1959

Disney+: Original

2. April

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 2 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

9. April

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 3 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

16. April

NEUSTART: Big Shot – Staffel 1, Episode 1 (Disney)

NEUSTART: National Geographic: Stimmungen der Erde – Staffel 1, alle Episoden (National Geographic)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 4 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

22. April

NEUSTART: Die geheimnisvolle Welt der Wale – Staffel 1, alle Episoden (National Geographic)

23.April

STAFFEL-FINALE: The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Big Shot – Staffel 1, Episode 2 (Disney)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 5 (Disney)

30. April

NEUSTART: Marvel Studios: GEMEINSAM UNBESIEGBAR – Das Making-of zu „The Falcon and the Winter Soldier“ (Marvel)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 6 (Disney)

Big Shot – Staffel 1, Episode 3 (Disney)

Disney+: neue Katalog-Titel

2. April

The 80s Greatest (National Geographic)

9/11 Rescue Cops (National Geographic)

9. April

Der Hundeflüsterer: Die Story (National Geographic)

Wolfsblut 2 – Das Geheimnis des weißen Wolfes (Disney)

16. April

Insel am Ende der Welt (Disney)

Sea of Shadows (National Geographic)

23. April

(K)ein Vater gesucht (Disney)

The Story of God with Morgan Freeman – Staffel 1-3 (National Geographic)

30. April