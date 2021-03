Auf den HomeKit-Garagentoröffner von Meross haben wir euch bereits in der Vergangenheit aufmerksam gemacht. Dieser ist bei uns seit einiger Monaten in Gebrauch und verrichtet problemlos seine Dienste. Zeitlich befristet, erhaltet ihr den Meross HomeKit-Garagentoröffner für nur 33,99 Euro.

HomeKit-Garagentoröffner mit Gutschein nur 33,99 Euro

Das Garagentor automatisch öffnen und schließen, wenn sich das Auto dem Zuhause nähert – oder auch aus der Ferne kurz die Garage öffnen, um dort Pakete abstellen zu lassen. All das – und noch mehr – ist mit dem smarten Garagentoröffner von Meross möglich, den ihr vorübergehend für nur 33,99 Euro erhaltet.

Der smarte Meross Garagentoröffner wird über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden und kann wahlweise über die Meross-App, per Apple HomeKit, Alexa, Google Home oder Samsung Smart Things gesteuert werden. Falls ihr euch für die HomeKit-Variante entscheidet, könnt ihr den Garagentoröffner natürlich per Siri, der Apple Home-App und einer anderen HomeKit-kompatiblen Apps steuern. Natürlich könnt ihr den Garagentoröffner auch in Szenen, Automationen etc. einbinden.

So funktioniert es…

Bei den 33,99 Euro handelt es sich übrigens um einen Tiefpreis. Niemals zuvor lag der Preis des HomeKit-Garagentoröffner niedriger. Wie erhält man den Kaufpreis von 33,99 Euro? Ihr müsst zunächst die Amazon Produktseite öffnen und dort den 8 Euro Rabatt-Coupon aktivieren. Im weiteren Verlauf nutzt ihr während des Bezahlvorgans den Gutscheincode MSG100HK11. Mit diesem Gutscheincode werden nicht nur 8 Euro, sondern insgesamt 19 Euro vom ausgewiesenen Preis von 52,99 Euro abgezogen.