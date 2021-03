Vergangene Woche hat Sonos seinen neuen mobilen Lautsprecher „Sonos Roam“ offiziell angekündigt. Der tatsächliche Verkaufsstart findet am 20. April statt. Ab sofort lässt sich der Sonos Roam im freien Handel vorbestellen. Bei tink gibt es beispielsweise zwei Rabatt-Aktionen in Kombination mit 6 Monate Spotify sowie den Belkin Soundform True Wireless Kopfhörern.

Sonos Roam kann ab sofort im Handel vorbestellt werden

Wir bringen euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Beim Sonos Roam handelt es sich um einen mobilen Sonos-Lautsprecher, den man als kleinen Bruder des Sonos Move bezeichnen kann. Sonos Roam istt 168 x 62 x 60mm groß und wiegt 430g angegeben. Daheim verbindet sich Roam mit eurem Wifi-Netzwerk, unterwegs verbindet sich der Lautsprecher automatisch mit eurem Smartphone. Die Akkulaufzeit wird mit 10 Stunden angegeben. Mit IP67 Zertifizierung ist das Gerät Wasser und staubgeschützt.

Mit der brandneuen Sound Swap Funktion können Nutzer die Play/Pause- Taste am Speaker gedrückt halten, um die Musik auf den nächstgelegenen Speaker in ihrem System zu switchen und den Sound ganz einfach von Raum zu Raum zu übertragen. Darüberhinaus unterstützt der Sonos Roam automatisches Trueplay Tuning, Sprachsteuerung per Amazon Alexa und Google Assistant sowie Apple AIrPlay 2.

Ab sofort lässt sich der Sonos Roam bei verschiedenen Händlern vorbestellen (u.a. bei Media Markt und Saturn). Tink hat dabei zwei spannende Bundles aufgelegt. So erhaltet ihr bei Tink den Sonos Roam zum Preis von 179 Euro und erhaltet 6 Monate Spotify Premium kostenlos hinzu (gilt für Spotify Premium Neukunden). Zum Preis von nur 189,95 Euro erhaltet ihr nicht nur den Sonos Roam sowie die 6 Monate Spotify Premium, sondern auch noch die Belkin Soundform True Wireless Kopfhörer hinzu.