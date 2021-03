Während wir gespannt auf eine Ankündigung aus Cupertino zum lang ersehnten Apple Frühjahrs-Event warten, sorgten einige Leaker wie Jon Prosser in den vergangenen Wochen für Verwirrung. So hieß es zunächst, dass die Veranstaltung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am 23. März stattfinden wird. Der Termin wurde mittlerweile jedoch korrigiert. Doch wie kam es zu der Fehleinschätzung. Wie Prosser in seinem jüngsten Video berichtet, stammt diese Falschinformation womöglich direkt von Apple.

Auf der Suche nach undichten Stellen

Anfang März gab Jon Prosser und weitere Leaker bekannt, dass diverse Quellen ein Apple Frühjahrs-Event für den 23. März bestätigt hatten. Er war sich sogar so sicher, dass er versprach, sich die Augenbrauen abzurasieren, falls das Event nicht am besagten Termin stattfindet. Gestern musste sich Prosser allerdings korrigieren und erklärte, dass Apple voraussichtlich im April sein Event abhalten wird. Die genauen Hintergründe zu diesem Kurswechsel waren bisher nicht bekannt. Nun könnte es eine Erklärung geben.

Die meisten Leaker haben zu ihrem Fehltritt geschwiegen – bis auf Jon Prosser. In seinem neuesten Video behauptet er, dass Apple einen kontrollierten Leak eingesetzt hat, um das Datum „23. März“ an bestimmte Quellen der Leaker zu übermitteln.

Apple ist ein Unternehmen, das stolz auf die Fähigkeit ist, seine Kunden zu überraschen und zu begeistern. Die Möglichkeit, dass Leaks an die Medien gelangen, steht im direkten Gegensatz dazu. Dabei wird es immer offensichtlicher, dass Apple in der Defensive ist. Die jüngste Aktion (sollte es tatsächlich so gewesen sein) zeigt, dass Apple nun neue Wege geht, die undichten Stellen ausfindig zu machen .

Es gibt eine lange Geschichte von Unternehmen, Regierungen und anderen Einrichtungen, die gefälschte Informationen verwenden, um einen „Maulwurf“ oder Leaker zu outen. Durch die Verteilung von gefälschten Details an eine ausgewählte Anzahl von Mitarbeitern ist Apple in der Lage, einzugrenzen, woher die Leaks kommen.

Prosser sagt, dass er eine separate Quelle hat, die seit Anfang Februar von einem April-Event berichtet hat. Er entschied sich, diese Quelle zu ignorieren, da jede andere Quelle den 23. März angab. Laut Prosser wird das April-Event ein vorab aufgezeichnetes Video mit Details zu mehreren Produkten sein, die vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass die „AirTags“ und ein aufgefrischtes 10,2 Zoll iPad angekündigt werden. Es besteht eine geringe Chance, dass auch die „AirPods 3“ oder das nächste iPad Pro auf dem Event vorgestellt werden.