Bevor unser aktuelles pCloud Gewinnspiel am kommenden Sonntag Abend (21.03.2021 18:00 Uhr) endet, möchten wir euch noch einmal auf dieses hinweisen und euch die Möglichkeit einräumen, ein pCloud Premium 500GB Lifetime Konto zu gewinnen. Eine Voraussetzung zum Mitmachen ist, dass ihr euch einen kostenfreien 500GB Probe-Account erstellt.

Gewinnspiel: pCloud Premium 500GB Lifetime Konto gewinnen

Vor wenigen Tagen haben wir euch auf pCloud hingewiesen. pCloud bietet jedem Nutzer kostenlosen Speicher von bis zu 10 GB (Macerkopf-Leser können sogar 500GB gratis testen).

pCloud bietet verschiedene Funktionen, mit denen selbst die großen Anbieter nicht vollumfänglich mithalten können. Auf alle Features möchten wir euch an dieser Steller allerdings nicht erneut hinweisen, sondern euch auf unseren gesonderten Artikel mit den Features sowie dem Gewinnspiel hinweisen.

Angebot für Macerkopf-Leser

pCloud lässt sich über ein Web-Interface und über Clients nutzen. Unterstützt werden alle wichtigen Betriebssysteme wie macOS, Windows und Linux sowie Android und iOS. pCloud bietet auch schon eine native Version für M1-Macs an. Dabei spielt es keine Rolle, mit welcher Plattform man auf den Cloud-Speicher zugreift. Die Daten werden auf allen Geräten abgeglichen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und befolgt die Schweizer Gesetze. In Bezug auf die Sicherheit werden alle Dateiübertragungen über einen TLS/SSL-verschlüsselten Kanal durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Daten sicher transportiert werden. pCloud gibt außerdem an, Dateien in bis zu fünf verschiedenen Serverstandorten zu replizieren, um sie vor Datenverlust zu schützen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Der Dienst bietet zudem auch die Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung der Dateien.

