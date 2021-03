Während sich iOS-Nutzer über Apples neue Anti-Tracking-Maßnahmen freuen, macht sich bei Werbetreibenden der Unmut breit. Nun hat die französische Wettbewerbsbehörde Autorité de la Concurrence eine Beschwerde von mehreren Werbefirmen abgelehnt, die sich gegen Apples Umsetzung der Datenschutzfunktion richtete.

Grünes Licht für App-Tracking-Transparenz

Ab iOS 14.5 müssen App-Entwickler eine ausdrückliche Erlaubnis einholen, um auf die Werbekennung (IDFA) eines Nutzers zugreifen zu können. Diese Kennung wird verwendet, um das Nutzungsverhalten für Werbezwecke über Apps und Webseiten hinweg zu verfolgen.

Angesichts der geplanten Änderung reichte eine Gruppe von Werbefirmen und Verlegern letztes Jahr in Frankreich eine Klage ein, in der sie behaupteten, dass der Wortlaut von Apples Erlaubnisaufforderung die meisten Nutzer dazu bringen wird, das Tracking der Werbekennung ihres Geräts abzulehnen, was zu Umsatzeinbußen führen könnte.

Am Mittwoch lehnte die französische Wettbewerbsbehörde diesen Antrag ab, mit der Begründung, dass das Einholen der Zustimmung „nicht missbräuchlich zu sein scheint“. Stattdessen wird die Untersuchung prüfen, ob Apple konsequent die gleichen Regeln für sich selbst anwendet.

In einer Stellungnahme (via MacRumors) hat sich Apple für die Entscheidung der französischen Wettbewerbsbehörde bedankt: