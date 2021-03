Im vergangenen Monat hat Anker mit PowerExpand+ einen neuen 11-in-1 USB-C Hub auf den Markt gebracht. Wir haben den kleinen Helfer mit seinen zahlreichen Anschlüssen näher angeguckt und ausprobiert.

Test: Anker PowerExpand+ 11-in-1 USB-C Hub kann überzeugen

Seitdem immer mehr Computer-Hersteller bei ihren Geräten auf USB-C Anschlüsse setzen, stehen USB-C Hubs hoch im Kurs. Auch Apple setzt beispielsweise bei seinen neueren MacBooks ausschließlich auf USB-C. Kurz nach der Anschaffung unseres 2016er MacBook Pro (erstes Apple Modell damals, welches ausschließlich auf USB-C setzt) haben wir schnell festgestellt, dass USB-C ein fortschrittlicher Anschluss ist, allerdings unsere Ansprüche nicht in jeder Lebenslage befriedigt.

Wie schließe ich einen Drucker mit USB-A an? Wie sieht es mit der SD-Karte einer Digital-Kamera aus? Der Beamer in der Firma verfügt über einen HDMI-Anschluss…. Ab und zu müsste mal ein Netzwerkkabel angeschlossen werden.

In unseren Augen stellt der neue Anker PowerExpand+ 11-in-1 USB-C Hub eine Art eierlegende Wollmilchsau mit kleinen Abstrichen dar. Ihr erhaltet nicht nur viele verschiedene Schnittstellen, der USB-C Hub bietet auch 100W Power Delivery. Der neue Anker USB-C Hub ist mit 1x USB-C Power Delivery Ladeport, 1x HDMI Port, 1x DisplayPort, 1x USB-C Datenport, 3x USB-A Ports, 1x Ethernet Port, 1x AUX Port, 1x SD- sowie 1x microSD Speicherkartensteckplatz ausgestattet.

Zu den 100W Power Delivery muss allerdings angemerkt werden, dass der Hub selbst 15W verbraucht und „nur“ 85W weitergereicht werden. Dies sollte jedoch für alle gängigen Geräte ausreichen. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, so dass ihr ohne dieses „nur“ die verschiedenen Schnittstellen nutzen könnt. Über den neuen Anker PowerExpand+ lassen sich ein 4K-Display oder zwei 2K-Display per HDMI- und DisplayPort-Anschluss ansprechen. Das Gehäuse ist aus Metall und wirkt hochwertig.

Trotz ausführlichem Grübelns ist uns keine Situation in den letzten Jahren eingefallen, bei der uns der Anker PowerExpand+ 11-in-1 USB-C Hub. Klar das Gerät hat ein paar kleinere Grenzen, unterm Strich dürfte der USB-C Hub nahezu alle Bedürfnisse befriedigen. Im Lieferumfang befindet sich sogar eine kleine Tasche für den Hub, so könnt ihr diesen im Rucksack, in der Aktentasche oder wo auch immer verstauen und müsst keine Sorge haben.