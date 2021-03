Lüftet ihr richtig? Laut Vodafone belegen Studien, dass 60 Prozent der Deutschen falsch lüften. Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit sind der Nährboden für Viren wie Corona oder Grippe und Schimmel. Das Infektionsrisiko steigt weiter an, wenn viele Menschen in einem Raum zusammenkommen. Jeder fünfte Haushalt in Deutschland ist von Schimmel betroffen. Lüften ist die Lösung und genau da möchten euch Vodafone und Smart Klima unter die Arme greifen.

Ein Griff gegen Viren und für die Umwelt

Vodafone und Smart Klima bringen mit dem KLIMAGRIFF einen intelligenten Fenstergriff auf den Markt, der das Lüften zum Kinderspiel macht. Der Griff misst permanent die Raumluft und meldet sich, wenn der CO2-Gehalt oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch sind und gelüftet werden muss.

Vodafone schreibt

Mit dem Klimagriff kann man weit mehr als ein Fenster öffnen. Der Griff ist ein Mini-Computer, der als Lüftungsassistent stets für Frischluft sorgt. Der patentierte Griff wird kinderleicht wie ein normaler Fenstergriff auf den Rahmen des Fensters installiert. Batterien einlegen, eine Taste auf dem kleinen Display drücken, schon ist er aktiviert. Über eingebaute Sensoren misst und überwacht er den Zustand der Zimmerluft und sendet die gesammelten Daten über eine eingebaute Vodafone SIM-Karte per Narrowband IoT-Technologie in die Cloud. Von dort sind diese jederzeit abrufbar. Ob CO2-Gehalt, flüchtige organische Verbindungen, Luftfeuchtigkeit und Temperatur – der Griff misst permanent oder nach individuellen Vorgaben. So können z.B. immer die aktuellen Empfehlungen des Umweltbundesamtes berücksichtigt werden. Eine automatisierte Positionserkennung gibt an, ob das Fenster offen, geschlossen oder gekippt ist. Damit ist das richtige Lüften einfacher als jemals zuvor. Mit den gespeicherten Daten lässt sich das Lüftungsverhalten einfach analysieren und verbessern. Gut für die Umwelt und den Geldbeutel, denn bis zu 200 Euro an jährlichen Heizkosten können so eingespart werden. Ein integriertes Mini-Display gibt dem KLIMAGRIFF® zusätzlich ein Gesicht: Ein lächelnder Smiley signalisiert dabei „Es ist alles in Ordnung“. Werden jedoch Abweichungen zum gewünschten Luftstandard erkannt, schlägt KLIMAGRIFF® Alarm und sieht Rot: Bitte jetzt Lüften! Bis zu einer Lautstärke von 80 Dezibel weist er auf den schlechten Luftzustand per Signalton hin und der Smiley verfärbt sich zusätzlich im Display signalrot. Gleichzeitig informiert er über die Dauer des Lüftungsvorgangs – somit ist klimaschonendes Lüften garantiert. Die kontinuierliche Registrierung der CO2-Konzentration und ein eingerichteter Push-Nachrichten-Service helfen Nutzenden, regelmäßig und mehrmals zu lüften. Jedoch nur, wenn es tatsächlich notwendig ist. Zukünftig kann das Raumklima auch über eine mobile App überwacht werden, die den Nutzer anleitet und zum Klima-Experten für sein eigenes Zuhause macht.

Der KLIMAGRIFF ist bis zu einer Raumgröße von 50qm geeignet. Ab Ende März wird der smarte Fenstergriff über Smart Klima ab 143 Euro inklusive einem Jahr IoT-Vernetzung und Portal-Nutzung erhältlich sein.