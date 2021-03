Nachdem in der vergangenen Woche der Apple Original Film „Cherry“ auf Apple TV+ gestartet ist, geht es am heutigen Tag mit der Serie „Calls“ weiter. Darüberhinaus erwarten euch neue Folgen zu „For All Mankind“ und „Servant“.

„Calls“ startet auf Apple TV+

Die Apple Original Serie „Calls von Regisseur Fede Álvarez nutzt auditives Storytelling, fesselnde Grafiken und räumlichen Klang (Spatial Sound), um für den „Zuschauer“ ein besonders packendes und immersives Erlebnis zu schaffen. Über eine Reihe zusammenhängender Telefongespräche erzählt diese bahnbrechende Serie die mysteriöse Geschichte einer Gruppe von Fremden, deren Leben aus den Fugen geraten, während die Handlung auf apokalyptische Ereignisse zusteuert.

Die erste Staffel der Thriller-Serie „Calls“ steht ab sofort mit allen neun Episoden zur Ansicht auf Apple TV+ bereit. Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer hier eingebunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neue Folgen zu „For All Mankind“ und „Servant“

Am heutigen Tag erwartet euch das Staffelfinale der 2. Staffel zu „Servant“ Folge 210 hört auf den Namen „Josephine“. Ein unerwarteter Besuch droht Dorothy und Sean zu entzweien. Leanne bleibt hilflos zurück. Woche für Woche gibt es von Serien-Schöpfer M. Night Shyamalan ein „Behind the Episode“-Video. Dieses Mal dreht es sich um Folge 209 „Goose“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei „For All Mankind“ kommen wir in der 2. Staffel am heutigen Tag bei Folge 5 „Elvis“ an. Eds rücksichtsloses Verhalten bei der NASA erschüttert das Fundament der Baldwin Familie. Tracy versucht, sich wieder an das Leben im Weltraum zu gewöhnen.