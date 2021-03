Aktuell erreichen uns zahlreiche Rückmeldungen, dass es eine größere Störung bei WhatsApp und Instagram gibt. Augenscheinlich sind auch Weitere Facebook-Dienste wie der Facebook Messenger betroffen. Wie sieht es bei euch aus?

WhatsApp, Instagram und Co. aktuell down

Falls ihr derzeit Probleme beim WhatsApp, Instagram und anderen Facebook-Diensten feststellt, so seid ihr nicht alleine. Es scheint eine größere Störung bei Facebook zu geben. Was genau für ein Problem vorliegt, ist aktuell nicht bekannt.

Auch wir sind betroffen, so ist es beispielsweise derzeit nicht möglich, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken und zu empfangen. Stattdessen kommt nur der Hinweis „Verbinden….“. Allerdings schlägt die Verbindung fehl.

Wie es scheint, sind nicht nur deutsche Nutzer betroffen. Sieht man sich in den sozialen Netzwerken um, so hat es den Anschein, dass es sich um einen weltweiten Ausfall handelt. Falls ihr auch betroffen seid, so legt die Fuße hoch, entspannt euch und genießt die Zeit. Wir halten euch auf dem Laufenden und informieren euch, sobald die Probleme behoben sind.

Update 19:14 Uhr: Wie es scheint, normalisiert sich langsam aber sicher die Lage wieder. WhatsApp und Instagram scheinen bei den ersten Nutzern wieder zu funktionieren.