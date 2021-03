Während „Calls“ kürzlich auf Apple TV+ gestartet ist, wird es noch ein wenig dauern, bis die neue Comedy-Serie mit Maya Rudolph auf Apples Video-Streaming-Portal anlaufen wird.

Apple TV+ bestellt Comedy-Serie mit Emmy-Gewinnerin Maya Rudolph

Kurz vor dem Wochenende hat AppleTV+ bekannt gegeben, dass der Hersteller aus Cupertino eine Serienbestellung für eine neue halbstündige Comedy-Serie in Auftrag gegeben hat. In dieser wird die Emmy-Preisträgerin Maya Rudolph („Saturday Night Live“, „Forever“) die Hauptrolle spielen. Die Serie, deren Titel noch. nicht kommuniziert wurde, wurde von Peabody und dem Emmy-Preisträger Alan Yang („Little America“, „Master of None“) und Emmy-Preisträger Matt Hubbard („30 Rock“, „Forever“) erstellt.

In der Serie wird Rudolph in die Rolle der Molly schlüpfen, eine Frau, deren scheinbar perfektes Leben auf den Kopf gestellt wird, nachdem ihr Ehemann sie verlässt und ihr „schlappe“ 87 Milliarden Dollar hinterlässt.

Die neue Serie wird von Yang und Hubbard erstellt, geschrieben und ausführend produziert. Neben der Hauptrolle wird Rudolph über ihre Produktionsfirma Animal Pictures als Executive Producer tätig sein, wobei Natasha Lyonne und Danielle Renfrew Behrens auch als Executive Producer tätig sind. Dave Becky von 3 Arts werden ebenfalls als Executive Producer tätig sein. Als Studio dient Universal Television, ein Geschäftsbereich der Universal Studio Group.