Apple kooperiert an diesem Wochenende mit zwei in Los Angeles ansässigen Restaurants, um kostenlose Pizza anzubieten und das Staffel-Finale der 2. Staffel von Servant zu feiern. Die Promotion ist eine Hommage an „Cheezus Crust“, ein fiktives Pizza-Lieferunternehmen in der Serie.

Habt ihr die 2. Staffel zu „Servant“ verfolgt, dann solltet ihr den Pizza-Lieferservice „Cheezus Crust“ in der dritten Folge bereits kennengelernt haben. Die Turners gründen ein Familienunternehmen als Tarnung, um Leanne aufzuspüren.

Nun gibt es eine kreative Promotion seitens Apple. Diejenigen, die in Los Angeles leben, können eine kostenlose Pizza bei Gjelina oder Milo & Olive über Grubhub bestellen. Das Angebot gilt bis Sonntag bzw. solange der Vorrat reicht. Zu den Belägen der Pizza gehören Entenwurst, Confit-Lauch, Shimeiji-Pilz, Nameko-Pilze, Mozzarella und Thymian. Die Pizza kostet eigentlich 30 Dollar, der Rabatt wird an der Kasse angewendet.

The Turners launch Cheezus Crust, a pizza delivery service, in Season 2 of @Servant. To celebrate the finale, we’re bringing free pizza to LA exclusively on @grubhub this weekend. Starting today at 5PM PST.@Gjelina: https://t.co/7T43XbSOXQ@MiloandOlive: https://t.co/jhiwr3BGgt pic.twitter.com/A5uqSqtjrn

— Apple TV (@AppleTV) March 19, 2021