In der Nacht auf den heutigen Samstag ist Apple dazu übergegangen, die Signatur von iOS 14.4 zu stoppen. Dabei handelt es sich um ein ganz normales Prozedere, welches sich regelmäßig alle paar Wochen wiederholt. Ein Downgrade von iOS 14.4.1 auf iOS 14.4 ist somit nicht mehr möglich.

Apple stoppt Signatur von iOS 14.4

Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 14.4.1 zum Download bereit gestellt hat. Das Update bringt zwar keine neuen Funktionen mit sich, schließt jedoch eine wichtige Sicherheitslücke.

Seit der Freigabe von iOS 14.4.1 sind uns keine echten Probleme mit dem System über den Weg gelaufen, so dass sich Apple nun dazu entschieden hat, die Signatur der älteren iOS-Versionen einzustellen. Überraschend kommt dieser Schritt nicht wirklich.

Falls ihr bereits auf iOS 14.4.1 geupdatet habt, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 14.4 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version. Die Beta zu iOS 14.5 ist in der finalen Phase. Mit dem kommenden Update bietet Apple unter anderem die Möglichkeit an, dass sich das iPhone mit der Apple Watch entsperren lässt, wenn ihr eine Maske tragt.