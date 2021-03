Seit dem Verkaufsstart der AirPods Pro im Herbst 2019 und bis vor wenigen Wochen waren wir vollkommen zufrieden mit dem komplett drahtlosen Apple Kopfhörer. Sowohl im normalen Alltagsgebrauch als auch beim Joggen leisteten diese hervorragende Arbeit. Schleichend stellte sich dann allerdings ein Problem ein, so dass knisternde und knackende Geräusche bei den AirPods Pro auftauchten. Wir erinnerten uns an das offizielle „Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen“ und haben dieses kurzerhand in Anspruch genommen.

Erfahrungsbericht: „Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen“

Nachdem sich die knisternden und knackenden Geräusche zunächst ausschließlich beim linken Ohrhörer bemerkbar machten, gab es vereinzelte „Aussetzer“ auch beim rechten Ohrhörer. Die Probleme tauchten in unserem Fall in unterschiedlichen Umgebungen, beim Training, beim normalen telefonieren etc. auf.

Ende letzten Jahres hatte Apple ein „Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen“ aufgelegt. So hatte der Hersteller festgestellt, dass bei einem kleinen Prozentsatz von AirPods Pro Tonprobleme auftreten können. Betroffene Geräte wurden vor Oktober 2020 hergestellt. Augenscheinlich war unser Modell betroffen. Apple spricht von folgenden Symptomen:

Knisternde oder statische Töne, die sich in lauten Umgebungen, beim Training oder beim Sprechen am Telefon verstärken

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert nicht wie erwartet, beispielsweise Verlust des Bassklangs oder Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, z. B. Straßen- oder Fluglärm

Apple oder ein autorisierter Apple Service Provider bietet kostenlosen Service für betroffene AirPods Pro (links, rechts oder beide) an. Das Programm ist für betroffene AirPods Pro für zwei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel gültig.

Über die „Apple Support App“ haben wir Kontakt zu Apple aufgenommen und uns zurückrufen lassen. Innerhalb von 20 Sekunden erfolgte der Rückruf und wir waren mit einer freundlichen Service-Mitarbeiter verbunden. Nachdem wir unsere Probleme kurz geschildert hatten, haben wir gemeinsam die AirPods Pro noch einmal komplett vom iPhone getrennt, resettet und anschließend wieder verbunden. Anschließend wurden wir gebeten, das Ladeverhalten der AirPods Pro und des Ladecase in den folgenden Tagen einmal zu beobachten. Ladecase und AirPods Pro sollten einmal komplett geleert und anschließend zwei Stunden aufgeladen werden. Nun sollten wir den Akku-Ladestand notieren. In unserem Fall waren die beiden AirPods Pro nach zwei Stunden bei 100 Prozent und das Case bei 98 Prozent. Unauffällig. Hierdurch sollte augenscheinlich getestet werden, ob nur die AirPods Pro ein Problem aufweisen oder ggfs. auch das Ladecase.

Nachdem wir den Ladetest absolviert hatten, haben wir erneut den Kontakt zum Apple Support gesucht. Das Ladeverhalten wurde geschildert und als normal deklariert.

Im nächsten Schritt gab die Service-Mitarbeiterin zu verstehen, dass es für die AirPods Pro ein Serviceprogramm gibt und unsere AirPods Pro kostenlos getaucht werden. Die Ersatz-AirPods Pro werden übrigens direkt rausgeschickt, so dass man nicht erst seine defekten AirPods Pro einschicken und dann auf die Ersatz-Airpods Pro warten muss. Bevor Apple jedoch das Ersatzmodell rausschickt, muss eine Zahlungsoption hinterlegt werden. Man erhalt eine Mail und gibt dort beispielsweise eine Kreditkarte an. Auf der Kreditkarte wird ein Betrag von 192,99 Euro geblockt. Dies ist für den Fall gedacht, dass man die defekten AirPods Pro nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Ersatz-AirPods Pro an Apple zurück schickt.

In unserem Fall haben wir Donnerstags gegen 13:00 Uhr den Austausch über den Apple Service eingeleitet und bereits am Folgetag gegen 13:00 Uhr unsere Austausch-AirPods Pro erhalten. Schneller geht es vermutlich nicht.

Die Lieferung enthielt übrigens auch einen Rücksendeumschlag sowie einen Paket-Aufkleber von UPS. Man entnimmt die neuen AirPods Pro und legt die defekten AirPods Pro in die Schachtel. Die Schachtel verstaut man im Rücksendeumschlag, bringt den Paketaufkleber an und bringt die defekten AirPods Pro auf den Weg zu Apple.

Im Paket findet man übrigens auch eine kurze Dokumentation, wie man vorzugehen hat. Das einzige kleine Manko war, dass in den Dokumenten die Rede von Hermes war, Apple tatsächlich aber UPS-Unterlagen beigefügt hat. Ansonsten lief der Austausch im Rahmen des „Serviceprogramm für Tonprobleme“ absolut reibungslos uns schnell. Klar, es ist für einen Kunden immer ärgerlich, wenn ein Produkt nach einer bestimmten Zeit einen Defekt aufweist. Auch Apple ist davon nicht befreit und musste in den letzten Jahren das ein oder andere Reparaturprogramm oder Serviceprogramm auflegen. In unserem Fall können wir auf jeden Fall festhalten, dass der Austausch nicht besser hätte laufen können.