Intel ist in seinen jüngsten Kampagnen gegen M1-Macs recht aggressiv geworden und versucht Intel-PCs mit dem M1 MacBook Pro zu vergleichen. Während Intel in einer neuen Video-Reihe seine Lieblings-Themen rund um Design, Touchscreens und Zubehör wiederholt, zeigt der Chip-Hersteller jedoch genau das, was wir von der nächsten Generation des MacBook Pro erwarten: ein Edge-to-Edge-Display.

Intels Version eines MacBook Pro

Als Teil seiner Offensive gegen die M1-Macs hat Intel einige Werbespots veröffentlicht, in denen der ehemalige „I’m a Mac“-Schauspieler Justin Long Intel-Notebooks mit einem M1 MacBook Pro vergleicht. Es überrascht nicht, dass Intel bei der Gelegenheit gegen Apple schießt und versucht das MacBook möglichst schlecht aussehen zu lassen. Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Nicht nur, dass die Videos mit negativen Bewertungen überhäuft werden – Intel spendierte dem gezeigten MacBook Pro sogar ein langersehntes Upgrade.

Wie der YouTuber Rene Ritchie bemerkt hat, zeigen die von Intel geteilten Werbespots ein vermeintliches Apple Notebook, das nicht genau wie das derzeit erhältliche M1 MacBook Pro aussieht. Anstatt einen großen Bildschirmrahmen zu haben, hat das in der Werbung gezeigte MacBook ein Edge-to-Edge-Display, das dem Mac durchaus gut steht.

Und seien wir ehrlich, das ist genau das MacBook Pro, auf das wir schon die ganze Zeit warten. Gerüchte besagen, dass Apple im Laufe des Jahres überarbeitete 14 und 16 Zoll Modelle des MacBook Pro vorstellen wird. Die neuen MacBooks sollen dann die schmaleren Ränder, ein neues Mini-LED-Display und natürlich einen Apple Silicon Chip haben.

Intel hat jedoch nicht versehentlich Apples neues MacBook Pro geleakt. Das Unternehmen erklärte gegenüber The Verge, dass sie tatsächlich M1-Macs für die Aufnahme der Werbespots verwendet haben, aber die Geräte wurden während des Postproduktionsprozesses aus einem unbekannten Grund modifiziert.