Zum aktuellen Zeitpunkt können wir uns noch kein Urteil zum Apple Original Film „Cherry“ bilden. Dies liegt schlicht und einfach daran, dass wir und den Film noch nicht angeguckt haben. Zur weiteren Meinungsbildung hat Apple nun ein neues „Look Inside“-Video auf YouTube freigegeben. Augenscheinlich kommt der Film gut an.

Apple TV+ veröffentlicht „Cherry – Look Inside: Chapters“

Auf „Cherry – Look Inside: The Making of Cherry“ folgt nun „Cherry – Look Inside: Chapters“. In der Beschreibung zum neuen Clip heißt es

Sechs Kapitel, eine Odyssee. Die Besetzung und die Crew hinter Cherry wendeten in jedem Kapitel des Films einen einzigartigen stilistischen Ansatz an. Höre, wie die Regisseure Joe und Anthony Russo aus einer Geschichte sechs Filme schufen, die das Publikum auf eine Odyssee durch das Handwerk des Filmemachens entführen.

Um was geht es bei dem Film?

In einem dramatischen Abenteuer aus Liebe, Krieg, Drogensucht und Kriminalität versucht ein junger Mannverzweifelt, seinen Platz in der Welt zu finden. Cherry (Tom Holland) landet ohne College-Abschluss bei den Sanitätstruppen im Irak. Halt bietet ihm nur die Liebe zu Emily (Ciara Bravo). Wieder zu Hause, aber vom Krieg traumatisiert, verliert er sich in einer Spirale aus Drogen und Kriminalität.