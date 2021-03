Derzeit erhalten vereinzelte Nutzer eines Apple TV eine Fehlermeldung, wenn sie mit der YouTube-App unter tvOS ein Video starten. Wie YouTube bestätigt, arbeitet man bereits an einer Lösung des Problems. Derweil konnten einige Nutzer in den Apple Support Communities das Problem mit einem Workaround lösen.

Das Problem tritt derzeit auf dem Apple TV 4K und Apple TV HD auf, sobald ein Nutzer sich mit seinem YouTube-Konto anmeldet und ein Video abspielen will. Wie YouTube auf Twitter bestätigt, hat man das Problem bereits auf dem Schirm und arbeitet an einen Software-Flicken. Wann dieser zu erwarten ist, nennt der Support jedoch nicht.

Thanks for reaching out – we’ve seen similar reports about this and we are currently working on a fix. We’ll keep you posted once we have an update.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 22, 2021