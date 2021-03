Im Februar dieses Jahres gab es erste Anzeichen dafür, dass Änderungen auf den HomePod zukommen. Während das schwarze Modell zum damaligen Zeitpunkt bereits mit mehreren Wochen Lieferzeit behaftet war, konnte das weiße Modell noch sofort geliefert werden. Wir spekulierten, dass Apple den HomePod abverkauft, um einen Nachfolger zu präsentieren. Mittlerweile wissen wir, dass Apple den Verkauf des HomePods komplett einstellen und den Fokus auf den HomePod mini legen wird.

HomePod: Das Ende steht unmittelbar bevor

Apple mistet weiter aus. Nachdem der Hersteller bereits den Verkauf des iMac Pro eingestellt und das Gerät von der Apple Webseite entfernt hat, wurde mittlerweile auch der Verkauf der 512GB und TB SSD-Option beim 21,5 Zoll iMac gestoppt.

Das Ende steht HomePods steht nun auch unmittelbar bevor. Nachdem die Lieferzeiten des HomePods in den letzten Tagen immer weiter angestiegen sind, gibt Apple mittlerweile rund zwei Monate an, bis der Lautsprecher geliefert werden kann. Auf der Übersicht in der Apple Store App ist der HomePod bereits verschwunden (über die Suche findet man ihn noch). Auf der „normalen“ Apple Webseite ist das Gerät zwar noch aufgeführt, lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple den HomePod komplett verschwinden lässt. Wie eingangs erwähnt, liegt der Fokus auf dem HomePod mini. Dieser kann sofort geliefert werden.