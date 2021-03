Im vergangenen Jahr gab Apple frühzeitig zu verstehen, dass die neuen iPhone-Modelle später als gewöhnlich auf den Markt kommen werden. In diesem Jahr soll Apple wieder im „klassischen“ Zeitplan liegen und die iPhone 13 (Pro) Familie im September auf den Markt bringen.

iPhone 13 soll ab Ende September erhältlich sein

Normalerweise konnte man die Uhr danach stellen, dass Apple Jahr für Jahr im September neue iPhone-Modelle ankündigt und zeitnah auf den Markt bringt. Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie musste Apple jedoch umplanen und die iPhone 12 (Pro) Ankündigung sowie den Verkaufsstart ein paar Wochen nach hinten verschieben. iPhone 12 und iPhone 12 Pro starteten am 23. Oktober und mit dem iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ging es am 13. November weiter. 2020 stellte das erste Jahr seit vielen Jahren dar, an dem Apple nicht ein iPhone-Modell im September in den Handel brachte.

Die Analysten von Wedbush berufen sich auf die Apple Lieferkette und sprechen davon, dass der Verkaufsstart des iPhone 13 für die dritte Septemberwoche geplant ist. Produktoptimierungen könnten jedoch dafür sorgen, dass vereinzelte Modelle auf Anfang Oktober verschoben werden.

Apple wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach vier neue iPhone 13 (Pro) Modelle vorstellen, die die bisherige iPhone 12 (Pro) Familie ablösen. Es heißt, dass Apple einen schnelleren Prozessor und ein 120Hz-Display verbaut, die Kameraaussparung auf der Vorderseite verkleinert, das Kamerasystem verbessert und weitere neue Funktionen implementieren wird. Auch ein 1TB Modell sowie ein leistungsstärkerer 5G-Chip sind im Gespräch.

Wedbush geht davon aus, dass Apple 25 Prozent mehr iPhone 13-Geräte als das iPhone 12 bauen wird, wobei die aktuellen Schätzungen im Bereich von 100 Millionen liegen. Die Analysten rechnen damit, dass die Nachfrage nach iPhone-Modellen weiterhin stark ist, was hauptsächlich auf das Interesse von Verbrauchern und Mobilfunkanbietern an 5G-Mobiltelefonen zurückzuführen ist.