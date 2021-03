Amazon feiert dieser Tage die Amazon Oster Angebote und dreht kräftig an der Preisschraube. So erhaltet ihr nicht nur den Echo Dot (4. Generation) mit 50 Prozent Rabatt, der Online Händler stellt auch seine Kreditkarte in den Fokus. Amazon Kunden (egal ob mit oder ohne Prime Mitgliedschaft) erhalten 50 Euro Startguthaben, wenn sie sich für die Amazon Visa Kreditkarte entscheiden.

Amazon Kreditkarte: 50 Euro Startguthaben für Amazon Kunden

Noch bis Ende des Monats laufen die Amazon Oster Angebote. Dies nimmt Amazon nicht nur zum Anlass, um die eigene Hardware im Preis zu senken, sondern auch allerhand weitere Deals zu starten. Ein Angebot betrifft die Amazon VISA Karte. Mit dieser werden Kunden für Einkäufe mit Bonuspunkten belohnt, die für Amazon-Einkäufe verwendet werden können. Darüber hinaus bietet Amazon seinen Kunden eine Startgutschrift in Höhe von 50 Euro.

Die Ausgabe der Amazon VISA-Karte erfolgt in Kooperation mit der Landesbank Berlin (LBB). Mit der Kreditkarte sammeln Kunden beim Einkauf Punkte, die bei Amazon verrechnet werden können. Für Prime-Kunden entfällt die Jahresgebühren, wobei auch die optionale Partnerkarte kostenlos ist.

Die Amazon.de VISA Karte Als Prime-Mitglied erhalten Sie bei Erstantrag 70 € Startgutschrift, die nach Ihrem ersten Einkauf...

Dauerhaft 0 € Jahreskartenpreis für Prime-Mitglieder. Ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen Sie 19,99...

Für Prime-Mitglieder ergibt sich noch ein weiterer Vorteil beim Amazon-Einkauf. Anstatt der gewohnten 2 Bonuspunkte pro ausgegebenen Euro, erhalten Prime-Kunden nun 3 Punkte. Jeder Punkt entspricht 1 Cent, den man bei einer Bestellung verrechnen kann. Hier findet ihr die Übersicht aller Leistungen der Kreditkarte.

Im Rahmen der Aktionen Aktion erhalten Mitglieder 50 Euro Startguthaben, wenn sie die Amazon VISA Kreditkarte beantragen.