Basierend auf jüngsten Gerüchten wird Apple später in diesem Jahr neue iPhone-Modelle mit 120Hz-Unterstützung vorstellen. Ein neuer Bericht von The Elec bestätigt nun, dass Apple tatsächlich neue LTPO-Displays, die höhere Bildwiederholraten und einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen, im iPhone 13 einsetzen wird.

iPhone 13 LTPO-OLED-Display kommt von Samsung

Bereits im vergangenen Jahr wurde intensiv darüber spekuliert, ob Apple seinen iPhone 12 Modellen ein 120Hz Display spendiert. Letztendlich kam es nicht hierzu. Ende dieses Jahres dürfte es nun so weit sein, zumindest bei den Pro-Modellen des iPhone 13. So ergab eine Untersuchung von UBI Research, dass Samsung Display sein Sortiment an OLED-Displays auf LTPO umstellen wird. Die neuen Displays sollen voraussichtlich später in diesem Jahr an Apple geliefert werden.

Samsung ist derzeit der Hauptlieferant von OLED-Bildschirmen, die in iPhones verwendet werden, daher ergibt es Sinn, dass das südkoreanische Unternehmen seine Produktion anpassen würde, um Apples Anforderungen zu erfüllen. LTPO-Displays sind dafür bekannt, weniger Strom zu verbrauchen als ein reguläres OLED-Display, was der Hauptgrund ist, warum Apple diese Technologie bereits in der Apple Watch einsetzt. LTPO unterstützt außerdem variable Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz – eine Funktion, auf die viele Nutzer warten.

In dem Bericht wird erwähnt, dass Samsung die Umstellung seiner OLED-Display-Produktion bis zur Jahreshälfte 2021 abschließen wird. Somit wären die neuen Displays pünktlich zum Start des iPhone 13 bereit. Dies deckt sich mit Gerüchten, die besagen, dass Apples höherwertiges iPhone 13 Pro und Pro Max über schnellere 120Hz-Bildwiederholraten verfügen werden, was eine iPad Pro-ähnliche ProMotion-Technologie ermöglicht.