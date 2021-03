Apple befindet sich derzeit in Gesprächen, um „The Greatest Beer Run Ever“ zu finanzieren. Dabei handelt es sich um einen Film, bei dem Zac Efron und Russel Crowe die Hauptrolle spielen sollen. Bill Murray könnte in einer Nebenrolle zu sehen sein.

Apple TV+: Apple an „The Greatest Beer Run Ever“ mit Zac Efron und Russel Crowe interessiert

Woche für Woche werden neue Inhalte bekannt, die sich Apple für seinen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ sichert. Bald könnte die offizielle Bestätigung zu „The Greatest Beer Run Ever“ erfolgen. Deadline berichtet, dass sich Apple mit den Verantwortlichen bezüglich der Finanzierung in Gesprächen befindet.

„The Greatest Beer Run Ever“ wird von Peter Farrelly inszeniert, der für „Green Book“ und Komödien wie „Dumm und Dümmher“ und „Schwer verliebt“ bekannt ist.

Der Film basiert auf dem Bestseller „The Greatest Beer Run Ever“ von John „Chick“ Donahue und JT Malloy. „The Greatest Beer Run Ever“ erzählt Donohues Geschichte, wie er 1967 New York verließ, um seinen Freunden aus Kindertagen in der Armee Bier zu bringen – während sie in Vietnam kämpfen. Donohue brachte eine gute Idee auf die Spitze, fuhr mit einem Handels-Marine-Schiff und trug dann das Bier durch den Dschungel, als er versuchte, seine drei Freunde aufzuspüren. Er trug Shorts und Hawaiihemden und wurde mit der CIA verwechselt, was seine Bemühungen etwas erleichterte. Als er schließlich seinen Bierlauf beendet hatte, fand die Tet-Offensive statt. Efron wird Donohue spielen.

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Produktion des Films im August starten kann. Dies soll wahrscheinlich in Neuseeland oder Australien geschehen.