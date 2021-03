Seit gestern Abend kann die tvOS 14.5 Beta 5 von den Apple Servern geladen werden. Damit haben Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden AppleTV-Update zu beschäftigen. Die jüngste Beta bringt ein paar kleine Anpassungen mit sich, die alles und nichts bedeuten können.

tvOS 14.5 Beta 5: Apple entfernt den Begriff „Siri Fernbedienung“

Steve Moser hat festgestellt, dass Apple in der tvOS 14.5 Beta 5 den Begriff „Siri Fernbedienung“ durch „AppleTV Fernbedienung“ ersetzt hat.

Der Begriff „AppleTV Fernbedienung“ wurde von Apple schon immer in Ländern genutzt, in denen die Siri-Funktionalität auf AppleTV nicht verfügbar ist. Mit der Beta 5 setzt Apple in allen Ländern auf die Formulierung „AppleTV Fernbedienung“, auch in denen Siri für AppleTV zur Verfügung steht.

Dies könnte einfach nur bedeuten, dass Apple ein wenig aufräumt und den Begriff in allen Ländern gleichermaßen benutzen möchte. Es könnte jedoch auch ein Indiz dafür sein, dass eine neue AppleTV-Generation in Kürze vorgestellt wird und die Fernbedienung zukünftig schlicht und einfach einen „allgemeinen“ Namen trägt.

Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an einem neuen AppleTV arbeitet. Dabei soll Apple auf eine neue Fernbedienung sowie Funktionen rund um „Wo ist?“ setzen. Aber auch „Gaming“ soll im Fokus stehen.

Darüberhinaus wurde der Begriff „Home Button“ in den Einstellungen unter „Fernbedienungen und Geräte“ umbenannt. Dort heißt es nur noch „TV Button“. Die Funktion, die dahinter steckt, bleibt zunächst unverändert. Auch dies könnte in Vorbereitung auf ein neues Modell dienen.

Weitere Verbesserungen der tvOS 14.5 liegen in der Unterstützen der neuesten PlayStation und Xbox Controller sowie Anpassungen bei der Bildwiederholungsrate (29,97Hz und 59,94Hz anstatt 30Hz und 60Hz).