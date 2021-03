Apple hat mit dem „Apple Teacher Portfolio“ ein neues Angebot für professionelles Lernen im Selbststudium vorgestellt, das Lehrer dabei unterstützt, Kreativität in jede Unterrichtsstunde und jedes Fach einzubringen, egal wo das Lernen stattfindet. Apple stellt außerdem Updates für die Apps Schoolwork und Classroom zur Verfügung.

Das „Apple Teacher Portfolio“ bietet ein neues Zertifikat, das Lehrer über das „Apple Teacher Learning Center“ erlangen können. Das kostenlose Angebot unterstützt Lehrer dabei, Apple-Technologie in jeder Phase der Unterrichtsplanung optimal zu nutzen, um Schüler dabei zu helfen, „Vorwissen zu aktivieren, ein Thema zu vertiefen und das Gelernte anzuwenden“. Mit 21 Vorlagen und Unterrichtsideen, die von den „Everyone Can Create“-Projektleitfäden inspiriert sind, können Lehrer ihre Arbeit mit täglichen Lektionen für Schüler verbessern und dabei Apps wie Keynote, GarageBand und iMovie verwenden. Apple erklärt weiterführend:

„Für Lehrer:innen wird das Apple Teacher Portfolio zu einer Zusammenstellung ihrer kreativsten und ansprechendsten Unterrichtsstunden, ein Werk, das sie mit Führungskräften und Kolleg:innen teilen können. Die Reflexion darüber, was funktioniert hat — und was nicht — führt zu Veränderungen in der Unterrichtspraxis und das Portfolio dient dazu diese Meilensteine festzuhalten.“