Intel-CEO Pat Gelsinger verkündete einige wichtige Neuigkeiten für Investoren. Das Unternehmen verfolgt eine neue Geschäftsstrategie, die eine Investition von 20 Milliarden Dollar in neue Anlagen, die Einführung von Intels 7-Nanometer-Prozessoren und die Öffnung seiner Produktionskapazitäten für den Bau kundenspezifischer Chips beinhaltet. Hierbei versucht Intel auch, das Interesse von Apple zu gewinnen.

Neue Strategie, neue Fabriken, neue Produkte

Wie Business Wire berichtet, teilte Gelsinger heute seine Idee für die Evolution von Intels Geschäftsmodell mit, die das Unternehmen „Integrated Device Manufacturing“ oder „IDM 2.0“ nennt. Intel will seine Aktivitäten ausweiten, um nicht nur die Entwicklung eigener Chips zu erweitern, sondern auch Chips für Drittanbieter zu bauen.

Das Unternehmen wird mit einer geschätzten 20-Milliarden-Dollar-Investition beginnen, um zwei neue Werke in Chandler, Arizona, zu bauen. Intel eröffnete dort bereits im Jahr 2020 eine neue Fabrik, in der die 10-Nanometer-Prozessoren des Unternehmens hergestellt werden. Die beiden neuen Anlagen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr gebaut.

Intel hat bekräftigt, dass das Unternehmen an seinem ersten 7-Nanometer-Computerprozessor namens Meteor Lake arbeitet, der sich bisher mehrfach verzögert hat, nun aber voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 fertig sein wird, wobei der neue Chip erst 2023 ausgeliefert werden soll. Doch Intels Strategie sieht nicht nur neue Produkte aus dem eigenen Haus vor.

Intel würde gerne Apple Silicon Chips herstellen

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs mit AMD und anderen Unternehmen wie Apple, will Intel nun einen Schritt weiter gehen und seine Produktionskapazitäten öffnen, um kundenspezifische Chips für Dritte zu bauen und zu liefern. Das Unternehmen will seine Anlagen in den USA und Europa nutzen, um die weltweite Nachfrage nach Halbleiterfertigung zu decken.

Interessanterweise wird Intel auch mit RISC-V- und ARM-Architekturen arbeiten. Passend hierzu erklärte Intels CEO gegenüber der Presse, dass er sogar Apple davon überzeugen will, die Infrastruktur des Unternehmens für die Herstellung von Apple Silicon Chips zu nutzen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Apple wieder mit Intel zusammenarbeiten wird. Dennoch darf man gespannt sein, ob sich die Wege der beiden Unternehmen wieder kreuzen werden. Ein wichtiger Faktor wird hier Intels Fähigkeit sein, Fortschritte in den Fertigungsprozessen zu machen. Apples Chipfertiger TSMC hat in dem Bereich einen deutlichen Vorsprung.

Apple gab zuvor bekannt, dass man ab 2022 keine Macs mehr haben wird, die mit Intel-Prozessoren arbeiten. In Zukunft sollen nur noch Apple Silicon Chips eingesetzt werden. Beide Unternehmen pflegten bisher eine starke Partnerschaft, seit Apple vor 15 Jahren bei seinem Mac von Power PC auf Intel umgestiegen ist, aber jetzt ist Intel offensichtlich nicht glücklich darüber, dass Apple die Intel-Prozessoren aussortiert, da die Apple Silicon Macs nun Realität sind.