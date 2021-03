Im August letzten Jahres führte Amazon für hauseigene Geräte ein Trade-In-Programm in Deutschland ein. Fire TVs, Echos und Co. gegen Geschenkgutscheine eintauschen und euch bei der Gelegenheit auch einen Aktionsrabatt sichern. Nun hat der Online-Händler sein Trade-In Programm angepasst und „Sofort-Gutscheine“ eingeführt.

Amazon Geschenkgutschein sofort erhalten

Bis dato war es so, dass ihr ein Produkt eingeschickt habt, dieses geprüft wurde und ihr anschließend einen Gutschein in Höhe des Geschützen Wertes in eurem Amazon Konto gutgeschrieben bekommen habt.

Nun führt Amazon eine „Abkürzung“ ein. Es heißt

Mit einigen Trade-Ins können Sie sofort einen Amazon Geschenkgutschein erhalten. Wenn Ihre Einsendung für den Trade-In in Frage kommt und Sie sich dafür entscheiden, den Amazon.de Geschenkgutschein für Ihren Trade-In sofort ausgestellt zu bekommen, erhalten Sie sofort den Amazon.de-Geschenkgutschein in Höhe des TIW zum Zeitpunkt der Einleitung des Trade-Ins. Der sofortige Erhalt eines Geschenkgutscheins setzt voraus, dass Sie über ein gültiges Zahlungsmittel verfügen, zu deren Verwendung Sie rechtlich befugt sind.

Darüberhinaus gibt es ein paar zusätzliche Bedingungen, die ihr hier einsehen könnt.